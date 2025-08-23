Acusan al alcalde de «estar poniendo en riesgo la seguridad de lo roqueteros»

J. C. Roquetas de Mar Sábado, 23 de agosto 2025, 00:44 Comenta Compartir

El Grupo Municipal Socialista de Roquetas valoró positivamente el esfuerzo de la Guardia Civil durante este verano para reforzar la seguridad ciudadana en el municipio, especialmente en unas fechas en las que la población se multiplica con la llegada de decenas de miles de visitantes. Una labor que contrasta con la actitud «mezquina» del alcalde, que «está poniendo en riesgo la seguridad de la ciudad», según denunció el concejal socialista, Rafael Torres.

Así, tras felicitar a la Guardia Civil y a la subdelegación del Gobierno por los refuerzos y las recientes operaciones exitosas, el concejal socialista Rafael Torres advirtió de la «peligrosa deriva» en la que está cayendo el alcalde roquetero que «contrasta con la implicación, la colaboración y la coordinación del resto de alcaldes de la provincia».

De esta forma, Torres denunció que el alcalde se siga negando a convocar la Junta Local de Seguridad, un órgano clave de coordinación entre cuerpos policiales y que ya hace unos días el PSOE pidió que se reuniera ante el deterioro de la situación en Las 200 Viviendas. «En todos los municipios de la provincia, sean del partido que sean, los alcaldes convocan varias veces al año estas reuniones para preparar dispositivos de fiestas o abordar problemas concretos, en todos menos en Roquetas, donde parece que el alcalde se niega a sentarse con el subdelegado del Gobierno y los mandos de la Guardia Civil».

El concejal socialista también mencionó otras decisiones para «evitar cualquier tipo de colaboración con la Guardia Civil» que, junto al bloqueo de la Junta Local de Seguridad evidencian que «Amat está jugando con la seguridad de los roqueteros», algo que calificó de «muy grave».

Como ejemplo, el concejal destacó la negativa del Ayuntamiento a coordinarse y colaborar con la Guardia Civil en el seguimiento de casos de violencia machista o el reciente cierre de los calabozos municipales, que llevaban décadas operativos. «Ambas decisiones están obligando a la Guardia Civil a desviar patrullas que deberían estar vigilando nuestras calles, para andar trayendo y llevando detenidos a otros municipios o a seguir casos menores de violencia machista que en cualquier otro sitio asume la Policía Local», denunció.

Todo ello, junto al «caos» en el que está sumida la Policía Local, con un conflicto laboral abierto que incluye denuncias contra funcionarios y miembros del equipo de Gobierno y que mantiene a gran parte de la plantilla negándose a hacer servicios extraordinarios. «El alcalde está poniendo en serio riesgo la seguridad de la ciudad, por su chulería con la plantilla de la Policía y por su obsesión por confrontar con el Gobierno de España, aunque sea a costa de perjudicar la seguridad de los roqueteros», concluyen desde la formación.