El Pleno de Roquetas de Mar celebrado en la mañana de este viernes aprobó con los votos del equipo de Gobierno del Partido Popular y ... de Almería Avanza los presupuestos del próximo año. Una partida que, en palabras del alcalde, Gabriel Amat, «consolidan al municipio como uno de los grandes modelos agrícolas del futuro, moderniza las infraestructuras judiciales, deportivas, sociales y culturales y nos mantiene como uno de los referentes turísticos de Andalucía».

Sin embargo, desde los cuatro partidos de la oposición no se ve de tal forma. De hecho, el Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Roquetas votó en contra del presupuesto municipal para el próximo año tras denunciar que responde a un modelo «agotado y paternalista» que recorta las inversiones en casi un 20% y profundiza en la externalización de los servicios públicos en detrimento de la gestión directa y de la atención a los barrios.

El portavoz socialista, Rafael Torres, subrayó que las cuentas municipales evidencian una apuesta creciente por las contratas privadas frente a la plantilla propia. Para ello, Torres comparó el gasto con las cuentas de 2010, cuando las partidas destinadas a personal y a gastos corrientes -empresas externas- suponían prácticamente el mismo porcentaje, pero desde entonces la externalización de los servicios multiplicó casi por tres el incremento del gasto en bienes y servicios con respecto al aumento del de personal, pasando de 27 a 67 millones de euros. «Ya hemos dicho muchas veces que al paso que van, solo va a quedar sin privatizar el secretario y la Policía Local», advirtió Torres.

A su vez, el edil socialista denunció el recorte de los fondos destinados a Vivienda y Urbanismo, donde la única inversión prevista es la ampliación de cementerios. «Nos parece bien que se amplíen si es necesario, pero acuérdense también de los vivos, que necesitan casas a precios asequibles», ha asegurado el concejal socialista, que considera que el equipo de Gobierno «no está moviendo ni un dedo en materia de vivienda» y recordó que los solares para VPO que el PP presume de haber previsto «no sirven para nada porque esas viviendas se van a vender a casi 300.000 euros, dinero que pocos se pueden permitir».

Otra de las críticas del portavoz socialista fue la «motosierra» que sufre el área de Deportes y Festejos, con un recorte del 40,75 % reflejado en partidas como la destinada a Las 100 Horas, que se reduce a casi la mitad —de 100.000 a 61.000 euros—, o los 300.000 euros menos que se destinarán a festejos populares, frente a la subida de los festejos taurinos hasta rozar los 700.000 euros.

Rafael Torres afeó igualmente el escaso peso de áreas como Comercio —que también ve reducidas sus partidas—, Agricultura o Juventud. En el caso de Juventud, el portavoz socialista acusó al alcalde de ignorar las necesidades de los jóvenes, con apenas 100.000 euros para actividades pensadas para ellos, cerca de la mitad de lo previsto este año. Menos dinero, apenas 10.000 euros, es el que el equipo de Gobierno destinará a participación ciudadana y voluntariado, «una miseria que debería darles vergüenza en una ciudad de 115.000 habitantes», criticó.

Rodillo político

Por su parte, el portavoz de la formación ultraconservadora de Vox Roquetas, Luis Manuel Pomares, criticó que «desde el Gobierno de Gabriel Amat sigan sin tener en cuenta las propuestas de los grupos de la oposición». Y es que «un año más han decidido no escuchar al resto de grupos y utilizar su rodillo político para aprobar estos Presupuestos».

Pomares aseguró que «estos Presupuestos se pueden resumir de una forma clara: fin de un ciclo de subida de impuestos». Detallando como «durante el mandado 2023/2027, el IBI pasó del 0,65% al 0,75%, el impuesto de vehículos ha aumentado un 20,7%, tampoco se queda atrás la tasa de recogida de residuos, cuyo aumento ha sido de un 28%».

«Tampoco podemos apoyar estos Presupuestos porque las partidas que más aumentan son las de gastos de personal y bienes y servicios, que se incrementan más de 8 millones de euros. Algo que el Partido Popular no invertirá en el bienestar de los vecinos de Roquetas de Mar. El ejemplo más claro lo tenemos en que el PP ha recortado 300.000 euros el presupuesto de servicio de ayuda de domicilio», criticó Pomares.

Por otro lado, la formación que lidera Santiago Abascal también criticó que «pese a que desde el Gobierno local del Partido Popular insisten en que están destinando el 18% del presupuesto del gasto corriente a la recogida de residuos y limpieza viaria la realidad es bien distinta. Ya que la suciedad es flagrante, sobre todo en la temporada alta de turismo, con unos resultados muy pobres».

«No podemos olvidarnos de la seguridad del municipio, el PP presume que ha aumentado la plantilla de la Policía Local en 20 agentes, algo a lo que se ha negado toda la legislatura, pero que ha decidido hacerlo en año electoral. Y, pese a que estamos de acuerdo, consideramos que se trata de algo insuficiente, ya que los vecinos de Roquetas de Mar tienen derecho a poder recorrer tranquilos sus calles, algo que cada vez menos pueden hacer debido al aumento de la criminalidad», concluyó Luis Manuel Pomares.

«Se puede hacer una oposición útil»

El único partido que votó a favor de los presupuestos junto al Partido Popular fue Almería Avanza, que a través de su portavoz, Pepe Montoya, explicó que «Almería Avanza ha votado a favor del presupuesto por responsabilidad y coherencia con el trabajo que venimos realizando durante esta legislatura. Hemos demostrado que, incluso teniendo el Gobierno municipal mayoría absoluta, se puede hacer una oposición útil, que no se limita a criticar, sino que también trabaja, negocia y plantea propuestas para mejorar Roquetas».

Asimismo, el edil argumentó que «en estas últimas semanas hemos mantenido numerosas reuniones con el alcalde, el área de Hacienda y los responsables técnicos para estudiar el presupuesto, trasladar nuestras propuestas e intentar que se incorporasen nuevas actuaciones. De hecho, en esos encuentros se nos trasladó que habíamos sido el único grupo político que había mostrado interés en reunirse y trabajar específicamente sobre las cuentas municipales.

«Aunque este año no hemos conseguido incorporar nuevas propuestas, sí hemos defendido la continuidad de proyectos que logramos incluir en presupuestos anteriores, como la piscina cubierta de Aguadulce y la biblioteca de Las Salinas. Nuestro apoyo también responde a la voluntad de que esos compromisos sigan avanzando».

«A quienes nos llaman cómplices del PP les diría que se pregunten qué han peleado y qué han conseguido ellos durante esta legislatura para los roqueteros. Nosotros hemos elegido trabajar, negociar y defender proyectos concretos para nuestros vecinos. Eso no significa estar de acuerdo con todas las partidas ni dar un cheque en blanco al equipo de Gobierno. Seguiremos ejerciendo nuestra labor de oposición, fiscalizando la gestión y señalando aquello que consideremos que debe hacerse de otra manera», finalizaron desde la formación de Almería Avanza.

Cuatro enmiendas al presupuesto

El Grupo Municipal Izquierda Unida y Podemos con Roquetas de Mar defendió este viernes en el pleno de Presupuestos cuatro enmiendas al presupuesto municipal de 2027. Buscaban recuperar la ayuda a domicilio, destinar suelo a vivienda pública en alquiler y devolver los programas para mayores, mujer y juventud a su nivel de este año, sin aumentar el gasto total.

Las enmiendas se debatieron, pero PP, Vox y Almería Avanza votaron en contra de todas ellas. El portavoz del grupo, Zacarías Lekal, denunció que el equipo de Gobierno eligió «un Roquetas de contratas, fiestas y deuda, donde cuidar a nuestros mayores o tener una casa queda para después».

«Este Ayuntamiento nunca ha tenido tanto dinero: 135,5 millones, casi seis más que este año, y buena parte de la subida la pone el Estado», explicó Lekal. «Pero los servicios sociales apenas suben un 0,6 %, y en la práctica es un recorte». El caso más grave, según el portavoz, es la ayuda a domicilio, que atiende a 1.155 personas mayores y dependientes: «En 2025 costó 5,34 millones, lo dice su propia Cuenta General, y para 2027 presupuestan 4,2. Mientras, los festejos taurinos cuestan 690.000 euros y solo ingresan 300.000. Lo que se pierde en los toros pagaría el recorte de la ayuda a domicilio. Eso no es gestión, es una elección».

El grupo planteó además que la ayuda a domicilio pase a ser un servicio público con sus trabajadoras en la plantilla municipal. El servicio funciona sin contrato desde el 1 de septiembre, y en octubre sus 290 auxiliares no cobraron la nómina a tiempo. «Si el servicio lo prestara el Ayuntamiento, sus trabajadoras no se habrían quedado sin cobrar. Usamos el mismo dinero del contrato y lo pasamos a plantilla municipal», defendió Lekal.

En vivienda, el portavoz lamentó que el presupuesto «no tiene ni un solo programa de vivienda pública: cero euros». La enmienda de IU y Podemos destinaba 1,5 millones de los 2,5 previstos para adquirir terrenos sin un destino concreto a comprar suelo para vivienda pública en alquiler. «La entidad pública estatal Casa 47 puede construir sobre ese suelo sin coste para el Ayuntamiento. Si dicen que el suelo es para vivienda, tenían la ocasión de demostrarlo, y han votado que no», señaló.

Lekal, que es también candidato de Frente Amplio Andaluz al Congreso por Almería, vinculó el pleno con las elecciones del domingo: «Lo que hoy ha votado el PP en Roquetas es lo que quiere para España: recortar los cuidados y dejar la vivienda en manos del mercado. Mientras el Gobierno de España destina 1.081 viviendas de la Sareb en Roquetas al alquiler asequible y permite a los ayuntamientos usar su superávit para vivienda, aquí no ponen ni un euro. Este domingo podemos elegir otro modelo: el que invierte en derechos y se pone del lado de quien sostiene cada día este municipio».

«Según la liquidación de 2025, el Ayuntamiento cerró el ejercicio con un superávit de 6,3 millones de euros. La inversión anunciada para 2027 asciende a 40 millones, pero 23,7 corresponden a obras de años anteriores que no se ejecutaron. A 30 de septiembre solo se había ejecutado el 13,5 % de la inversión de este año», finalizó el portavoz de la coalición progresista.