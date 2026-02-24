Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Cuartel de la Guardia Civil en Roquetas de Mar. IDEAL

ACEUR pide más seguridad en la Urba de Roquetas ante subdelegación

La Asociación de Comerciantes y Empresarios de la Urbanización de Roquetas le traslada a subdelegación quejas por inseguridad y delitos contra la propiedad industrial en la barriada

J. Cortés

Roquetas de Mar

Martes, 24 de febrero 2026, 14:14

Comenta

IDEAL accedió al escrito que mandó recientemente la Asociación de Comerciantes y Empresarios de la Urbanización de Roquetas en la que entre otros temas pide ... más seguridad para la Urba de esta localidad almeriense. A continuación desgranamos el informe en su totalidad:

