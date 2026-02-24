ACEUR pide más seguridad en la Urba de Roquetas ante subdelegación

IDEAL accedió al escrito que mandó recientemente la Asociación de Comerciantes y Empresarios de la Urbanización de Roquetas en la que entre otros temas pide ... más seguridad para la Urba de esta localidad almeriense. A continuación desgranamos el informe en su totalidad:

«Me dirijo a usted en mi condición de Presidente de la Asociación de Comerciantes y Empresarios de la Urbanización de Roquetas de Mar (ACEUR), con el propósito de trasladarle, una vez más, la profunda preocupación de nuestro colectivo ante la situación que venimos denunciando desde hace años».

«Si bien deseamos reconocer la labor desempeñada por la Guardia Civil y la Policía Local (de Roquetas de Mar) durante la recta final del verano de 2025, debemos señalar que los recursos destinados resultaron insuficientes. La magnitud de la actividad ilícita ha desbordado la capacidad operativa de los efectivos; sirva como dato que se han llegado a contabilizar más de doscientos puntos de venta ilegal diarios en nuestros paseos marítimos».

Asimismo, el presidente de ACEUR, Francisco Javier González Rodrigo, explicó que «estas actividades no sólo degradan la imagen turística de nuestra zona, sino que constituyen delitos tipificados contra la propiedad industrial (Artículos 273 a 277 del Código Penal). El artículo 273.1 es taxativo al respecto:

«Será castigado con la pena de prisión de seis meses a dos años y multa de 12 a 24 meses el que, con fines industriales o comerciales, sin consentimiento del titular de una patente [...] fabrique, importe, posea, utilice, ofrezca o introduzca en el comercio objetos amparados por tales derechos.»

«A esta problemática se suma el incremento de la inseguridad ciudadana que afecta tanto a establecimientos comerciales como a viviendas particulares. Ante este escenario, y tras las recientes informaciones aparecidas en prensa y redes sociales sobre la posible llegada de nuevos efectivos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, le solicitamos formalmente:

Por una parte, la confirmación oficial de dicho refuerzo de seguridad, del cual no hemos tenido comunicación directa por su parte, y por otra parte, el incremento de la presencia policial física (patrullas a pie o en vehículos ligeros) en todas las zonas turísticas. Desde ACEUR apostamos por la prevención como la herramienta más eficaz para disuadir la comisión de delitos antes de que se produzcan«, quedando a la espera de la respuesta de subdelegación y de »una solución firme que garantice la seguridad y la legalidad« en el municipio de Roquetas de Mar.