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Un momento de la presentación de estas jornadas en el Edificio Polivalente del Puerto de Roquetas. IDEAL

Acceso a la vacunación y adicciones: ERACIS aborda la salud en Roquetas

El municipio acoge unas jornadas en el Edificio Polivalente del Puerto, superando el aforo previsto para el evento

J. C.

Roquetas de Mar

Martes, 7 de abril 2026, 20:58

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Coincidiendo con el Día Mundial de la Salud, la Mesa de Inclusión Sociofamiliar de la ERACIS Plus celebró este martes 7 de abril unas jornadas ... en el Edificio Polivalente de El Puerto de Roquetas de Mar en las que se abordaron diferentes aspectos relacionados con la prevención y la promoción de la salud en la Zona Desfavorecida. Destaca la alta participación en la misma, superando el aforo previsto.

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