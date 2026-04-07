Acceso a la vacunación y adicciones: ERACIS aborda la salud en Roquetas

Coincidiendo con el Día Mundial de la Salud, la Mesa de Inclusión Sociofamiliar de la ERACIS Plus celebró este martes 7 de abril unas jornadas ... en el Edificio Polivalente de El Puerto de Roquetas de Mar en las que se abordaron diferentes aspectos relacionados con la prevención y la promoción de la salud en la Zona Desfavorecida. Destaca la alta participación en la misma, superando el aforo previsto.

Esta jornada contó con la presencia del alcalde de Roquetas de Mar, Gabriel Amat, y el delegado Territorial de Salud y Consumo en Almería, Juan de la Cruz, así como de personal directivo y técnico del Hospital Universitario de Poniente y Distrito Sanitario Poniente de Almería.

Respondiendo a la participación del Tercer Sector y a la sinergia que la ERACIS Plus mantiene con todos los activos de la Zona, en la misma participó personal técnico de las entidades del Tercer Sector de Acción Social como son el Centro de Migraciones de Cruz Roja, Oblatas Almería, la asociación Noesso y la asociación Engloba.

Contenidos

Los contenidos trataron, en primer lugar, sobre el papel de la Mesa en la creación de estrategias de mejora de atención a la salud en población vulnerable y los objetivos del Plan Local relacionados con este contexto, presentado por el personal técnico de la ERACIS Plus de Roquetas de Mar. A continuación, el Hospital Universitario Poniente abordó la Estrategia de Humanización y otros programas como el PonienteContigo.

Por otra parte, el Distrito Sanitario Poniente de Almería abordó la Mesa de Vigilancia, Prevención y Promoción de la Salud en Zonas Desfavorecidas, en las que se habló sobre ITS, estrategias de acceso a la vacunación, Tuberculosis, la importancia de los cribados, los determinantes sociales en salud por parte de la Trabajadora Social de Salud Mental Comunitaria y la promoción de la salud desde la Óptica de la Enfermera Especialista en Familia y Comunitaria.

En el bloque del Tercer Sector se abordaron cuestiones relativas a las adicciones con y sin sustancia, patología dual, salud mental y los recursos para dar respuesta a estas situaciones. Para finalizar la jornada, se celebró una mesa de debate en la que se analizaron las principales necesidades, dificultades y propuestas de mejora en el trabajo en red entre el SAS y las entidades del Tercer Sector, en la que las conclusiones servirán como base de la creación de futuros acuerdos y protocolos de coordinación y actuación entre los diferentes sistemas de protección social.

Premio

Por otro lado, la ERACIS Plus de Roquetas de Mar fue premiada el pasado mes de marzo en el Congreso Internacional TECNOSOCIAL, organizado por la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, la Universidad de Málaga, la Diputación Provincial de Málaga y el Ayuntamiento de Málaga por su buena práctica basada en el Proyecto De Igualdad y Empoderamiento Femenino Encuentros Violeta.

El Comité Científico y Organizador del Congreso destacó que este año recibieron más de 128 comunicaciones, todas ellas de gran relevancia y que en los criterios de selección por los que se premian al proyecto presentado por la ERACIS Plus de la Delegación de Servicios Sociales e Inclusión se hace un reconocimiento directo a la excelencia y al valor del mismo. Dicha práctica será publicada en un libro de la editorial Atelier.