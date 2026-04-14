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El mercadillo de los jueves se realiza a unos metros del Auditorio. IDEAL

Abre el plazo para pedir puestos vacantes en el mercadillo semanal de los jueves en Roquetas

El mercadillo semanal de los jueves, que cuenta con un total de 278 puestos, constituye un elemento clave para la economía roquetera

Javier Cortés

Roquetas de Mar

Martes, 14 de abril 2026, 17:06

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El Ayuntamiento de Roquetas de Mar abrió este recientemente el plazo para la presentación de solicitudes para optar a los puestos vacantes en el mercadillo ... semanal de los jueves.

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