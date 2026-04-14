Abre el plazo para pedir puestos vacantes en el mercadillo semanal de los jueves en Roquetas

El Ayuntamiento de Roquetas de Mar abrió este recientemente el plazo para la presentación de solicitudes para optar a los puestos vacantes en el mercadillo ... semanal de los jueves.

Esta convocatoria, que ya fue publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de Almería (BOPA), permitirá adjudicar un total de 34 puestos vacantes en este espacio comercial de referencia del municipio. El plazo para la presentación de solicitudes será de un mes a contar desde el día siguiente a su publicación en el BOPA, pudiendo realizarse tanto de forma presencial en el Registro General del Ayuntamiento como a través de la sede electrónica .

La concejala de Comercio, Alba Acedo, destacó la importancia de esta convocatoria ya que el mercadillo de los jueves es un motor económico fundamental para Roquetas de Mar, ya que no solo contribuye al desarrollo del comercio local, sino que también permite mantener vivo un sector tan importante como la venta ambulante, generando oportunidades de empleo y fomentando la actividad económica en nuestro municipio».

El mercadillo semanal de los jueves, que cuenta con un total de 278 puestos, constituye un elemento clave para la economía local, no solo por su impacto directo en la actividad comercial, sino también por su capacidad para generar empleo y dinamizar la vida social del municipio.

El proceso de adjudicación se realizará garantizando los principios de publicidad, transparencia e igualdad, tal y como establece la normativa vigente en materia de comercio ambulante.

En caso de que el número de solicitudes supere al de puestos ofertados, se aplicará un sistema de concurrencia competitiva basado en criterios como: la calidad y características del proyecto comercial, la experiencia en el sector, la situación económica y social del solicitante y las dificultades de acceso al mercado laboral existente.

El mercadillo se celebra todos los jueves, en horario de 9.00 horas a 14.00 horas, en la parcela ubicada entre la Avenida Unión Europea y la Avenida Reino de España. Las autorizaciones tendrán una duración de 15 años, prorrogables, lo que permite garantizar la estabilidad de los adjudicatarios y la consolidación de sus negocios.