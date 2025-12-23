800 mayores disfrutan de la tradicional comida navideña de Roquetas

El Palacio de Congresos y Exposiciones de Aguadulce ha acogido un año más la tradicional comida de Navidad que el Ayuntamiento de Roquetas de Mar, ... a través de la concejalía del Mayor, ha organizado con motivo de estas fiestas.

Se trata de un emotivo encuentro en el que han participado las 10 asociaciones de mayores del municipio con el objetivo de disfrutar de una jornada de convivencia entre los usuarios y usuarias de las distintas organizaciones a la que también se han sumado las personas mayores residentes del municipio que han querido parti-cipar de esta comida navideña.

El alcalde de Roquetas de Mar, Gabriel Amat, junto con varios concejales del equi-po de Gobierno dieron la bienvenida a todas las personas mayores que asistieron ayer a este encuentro. «Os deseo que disfrutéis de estas fiestas con mucha ilusión, en compañía de vuestros seres queridos y familiares con el deseo de que el año 2026 nos de la oportunidad de seguir organizando este tipo de actividades y todas aquellas iniciativas que os permiten compartir momentos de ocio, de convivencia, de amistad y de aprendizaje».

Gabriel Amat finalizó su intervención felicitando la Navidad a todos los asistentes a este comida y mostró el compromiso del equipo de Gobierno para seguir trabajan-do por y para los vecinos de Roquetas de Mar en aras de seguir impulsando una ciudad de servicios y con infraestructuras e instalaciones de calidad.

En concreto, las asociaciones de mayores participantes en esta tradicional comida han sido la Asociación Círculo de la Tercera Edad de Aguadulce, la Asociación de la Tercera Edad Campillo del Moro-La Gloria, Asociación Tercera Edad de Las Losas, , Asociación Tercera Edad de Cortijos de Marín, Asociación Tercera Edad de El So-lanillo, Asociación Club de Pensionistas Las Marinas, Asociación Tercera Edad San-ta Ana-El Puerto, Asociación Amigos de la Tercera Edad, Centro de Participación Activa de Roquetas de Mar , Asociación Tercera edad de El Parador, y, por último, personas mayores de Roquetas de Mar.

Una jornada que finalizó con la actuación de una orquesta, baile, sorteos y cotillón que amenizó este tradicional encuentro de convivencia durante la tarde del viernes en el Palacio de Congresos y Exposiciones de Aguadulce.