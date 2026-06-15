Más de 800 mayores clausuran los talleres de envejecimiento

El Castillo de Santa Ana acogió la clausura de los Talleres de Envejecimiento Activo que el Ayuntamiento de Roquetas de Mar, a través de la ... Delegación del Mayor, desarrolló durante el curso 2025-2026. Se trata de un programa en el que este año participaron alrededor de 840 alumnos y alumnas pertenecientes a las distintas asociaciones de personas mayores del municipio.

El acto, conducido por Alfonso López Salmerón, reunió a usuarios, familiares, profesores y representantes municipales en una tarde de convivencia y reconocimiento al trabajo realizado durante todo el año.

La clausura comenzó con una actuación de baile a cargo de María Carricondo y continuó con la proyección de un vídeo resumen con algunos de los momentos más destacados vividos en los talleres de Memoria, Baile en Línea, Zumba, Pilates, Sevillanas y Corte y Confección.

El alcalde de Roquetas de Mar, Gabriel Amat, felicitó a todos los participantes por su entusiasmo y por seguir apostando por un envejecimiento activo, saludable y de calidad. «Un año más son más de 800 alumnos los que forman parte de estos talleres, una cifra que demuestra el interés y la implicación de nuestras asociaciones de mayores. «Desde el Ayuntamiento seguiremos trabajando para ofrecer actividades que fomenten la convivencia, el aprendizaje y el bienestar de nuestros mayores, porque son una parte fundamental de la ciudad», señaló.

Amat destacó además la importante labor que desempeñan tanto los profesores como las asociaciones de personas mayores de la ciudad que «contribuyen a que nuestros mayores disfruten de una vida activa, participativa y enriquecedora, demostrando que nunca es tarde para aprender, compartir experiencias y seguir creciendo personal y socialmente».

Durante el acto también se rindió homenaje al profesorado encargado de impartir las distintas disciplinas y se celebró un desfile con una selección de trabajos elaborados por las alumnas del Taller de Corte y Confección junto con la entrega de bandas al alumnado del taller de memoria de las distintas asociaciones.

La jornada concluyó con una fotografía de recuerdo y un aperitivo de convivencia entre todos los asistentes.