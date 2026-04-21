750 personas mayores realizan un viaje convivencia a la provincia de Huelva
Esta iniciativa está dentro de las actividades organizadas por el Consejo Municipal del Mayor
Javier Cortés
Roquetas de Mar
Martes, 21 de abril 2026, 12:32
Un total de 750 personas pertenecientes a asociaciones de mayores del municipio participaron en un viaje de convivencia de tres días a la provincia de ... Huelva, dentro de las actividades organizadas por el Consejo Municipal del Mayor. Durante la estancia visitaron enclaves como Matalascañas, el Camino Rociero hacia la Aldea del Rocío y Moguer.
Una iniciativa que fomenta la participación, el ocio activo y la convivencia entre los mayores. Asimismo, el Ayuntamiento de Roquetas, a través del área de Deportes, continúa desarrollando su programa de Actividad Física y Salud, una iniciativa dirigida a mejorar la calidad de vida de los vecinos, especialmente de las personas mayores.
Entre las actividades más destacadas se encuentran las clases de mantenimiento y de mayores, que se imparten los lunes, miércoles y viernes.
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