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Imagen grupal de los viajeros. IDEAL

750 personas mayores realizan un viaje convivencia a la provincia de Huelva

Esta iniciativa está dentro de las actividades organizadas por el Consejo Municipal del Mayor

Javier Cortés

Roquetas de Mar

Martes, 21 de abril 2026, 12:32

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Un total de 750 personas pertenecientes a asociaciones de mayores del municipio participaron en un viaje de convivencia de tres días a la provincia de ... Huelva, dentro de las actividades organizadas por el Consejo Municipal del Mayor. Durante la estancia visitaron enclaves como Matalascañas, el Camino Rociero hacia la Aldea del Rocío y Moguer.

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750 personas mayores realizan un viaje convivencia a la provincia de Huelva