730 personas se inscriben en los talleres municipales de Roquetas

El próximo 13 de octubre comienzan los talleres municipales puestos en marcha por la concejalía de Cultura. Un total de 730 personas, entre adultos y ... menores, se inscribieron en estos talleres que abarcan desde fotografía, pintura y cerámica.

El concejal responsable de esta área, Daniel Salcedo, destacó el éxito de estos talleres que «permiten a muchas personas ampliar su formación, desarrollar su creatividad y disfrutar también del ocio y tiempo libre».

Además, el concejal explicó que este año se produjo un incremento de plazas de hasta 53 grupos nuevos que darán cabida a 300 inscritos «lo que demuestra que esta oferta formativa y de ocio es cada día más demandada por los roqueteros«.

Asimismo, los talleres municipales se imparten en La Gloria, Aguadulce, El Parador y Roquetas de Mar.