 Saltar al contenido
Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Roquetas de Mar

  1. Portada
  2. Roquetas

730 personas se inscriben en los talleres municipales de Roquetas

Las modalidades de estos cursos son de pintura, fotografía, cerámica y pintura

Añádenos en Google
Un evento en el Castillo de Santa Ana.

Javier Cortés

Roquetas de Mar

El próximo 13 de octubre comienzan los talleres municipales puestos en marcha por la concejalía de Cultura. Un total de 730 personas, entre adultos y ... menores, se inscribieron en estos talleres que abarcan desde fotografía, pintura y cerámica.

El concejal responsable de esta área, Daniel Salcedo, destacó el éxito de estos talleres que «permiten a muchas personas ampliar su formación, desarrollar su creatividad y disfrutar también del ocio y tiempo libre».

Además, el concejal explicó que este año se produjo un incremento de plazas de hasta 53 grupos nuevos que darán cabida a 300 inscritos «lo que demuestra que esta oferta formativa y de ocio es cada día más demandada por los roqueteros«.

Asimismo, los talleres municipales se imparten en La Gloria, Aguadulce, El Parador y Roquetas de Mar.

Esta funcionalidad es exclusiva para usuarios registrados.

Inicia sesión

Reporta un error

[]

730 personas se inscriben en los talleres municipales de Roquetas

[]

730 personas se inscriben en los talleres municipales de Roquetas