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Día del agua en Roquetas de Mar. R. I.

Más de 500 alumnos de secundaria celebran el Día Mundial del Agua en Roquetas de Mar

El Teatro Auditorio de Roquetas de Mar ha acogido a más de 500 alumnos de Tercero y Cuarto de la ESO de varios centros escolares de la ciudad, para celebrar el Día Mundial del Agua

Marcos Tárraga

Almería

Martes, 24 de marzo 2026, 19:39

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El alcalde de la ciudad, Gabriel Amat, ha clausurado el encuentro que bajo el lema «Hoy comienza el futuro del agua», incidiendo en la necesidad ... de afrontar a los desafíos del cambio climático y cómo Almería y principalmente el Poniente almeriense ha sido capaz de adelantarse en la aplicación de soluciones reales que están consiguiendo un aprovechamiento sostenible de este recurso esencial.

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Más de 500 alumnos de secundaria celebran el Día Mundial del Agua en Roquetas de Mar