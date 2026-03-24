Más de 500 alumnos de secundaria celebran el Día Mundial del Agua en Roquetas de Mar

El alcalde de la ciudad, Gabriel Amat, ha clausurado el encuentro que bajo el lema «Hoy comienza el futuro del agua», incidiendo en la necesidad ... de afrontar a los desafíos del cambio climático y cómo Almería y principalmente el Poniente almeriense ha sido capaz de adelantarse en la aplicación de soluciones reales que están consiguiendo un aprovechamiento sostenible de este recurso esencial.

En este sentido, Amat, ha destacado la importancia de la buena gestión de los recursos hídricos para garantizar el abastecimiento en un municipio que triplica su población durante los meses estivales. Además, ha señalado que el aprovechamiento de las aguas regeneradas o infraestructuras como el futuro depósito de Aguadulce suponen pasos importantes para solventar problemas de abastecimiento o incidencias e interrupciones. Amat ha asegurado que las administraciones deben trabajar unidas para alcanzar un modelo de gestión sostenible del agua.

Por su parte, la delegada de Gobierno, Aránzazu Martín, ha trasladado a los jóvenes la importancia de hacer un uso responsable de este recursos esencial fomentando la sostenibilidad y la necesaria implicación de las nuevas generaciones en su conservación, aprovechamiento y buena gestión.

De lo local a lo global

Para conocer de cerca el modelo del Poniente almeriense, habló en primer lugar el investigador Francisco Javier Martínez Rodríguez, experto en agua y medio ambiente en áreas semiáridas por la Universidad de Almería y técnico asesor del Consorcio de Depuración del Poniente Almeriense. Martínez hizo un recorrido por la historia del uso del agua en Almería y mostró las características especiales de las captaciones subterráneas de la zona, que hacen muy necesario un cuidado y aprovechamiento especialmente sostenible del recurso, además de apostar por las captaciones de agua alternativas al agua superficial.

Almería, por sus condiciones meteorológicas, y su capacidad de innovación, se presentó como un territorio avanzado en hacer frente a los efectos del cambio climático, donde ya se están experimentando escenarios e iniciativas que podrán aplicarse en el conjunto de la Comunidad Autónoma en los próximos años.

En este sentido, no solo se apostó por una gestión eficiente del agua sino por la reutilización del agua depurada, gracias a la implantación de soluciones innovadoras que logren una verdadera economía circular. En este ámbito, la Estación Depuradora del Poniente Almeriense (EDAR), gestionada por Hidralia, está avanzando a pasos agigantados para convertirse en una eco factoría, donde se regeneran y reutilizan las aguas residuales para nuevos usos urbanos, agrícolas o industriales; se valorizan los residuos para convertirlos en nuevos recursos; se reduce el consumo energético y maximiza la producción de energía verde; y minimizar el impacto ambiental de las instalaciones mediante su renaturalización.

Como destacó Antonio Herrera, jefe de Planta de Hidralia, en la EDAR de Roquetas se ha convertido,además, gracias a la implantación del proceso terciario impulsado por la Junta de Andalucía, en la primera planta depuradora de Europa en suministrar agua regenerada que alcanza la calificación AA+, la más alta calificación de calidad, destinada al riego agrícola intensivo. Ahora mismo es capaz de producir más de 10,9 hm3 anuales de agua regenerada, que se destinan a la Comunidad de Regantes Sol y Arena, así como al campo de golf de Playa Serena. Además, se prevé su utilización por parte del Ayuntamiento para el mantenimiento de zonas verdes urbanas y baldeo de calles, lo que permitirá un importante ahorro en el uso de agua.

Por su parte, Odile Rodríguez de la Fuente, hizo un recorrido por la importancia del agua en la naturaleza y cómo es necesario su aprovechamiento sostenible. Sobre todo destacó cómo hay que cambiar la mirada para poder continuar nuestro desarrollo pero sin darle la espalda a la naturaleza.

Conexión internacional

Para finalizar el acto, el responsable de Planta de Hidralia, Antonio Herrera, conectó en directo con el investigador Pablo Osses McIntyre, profesor asociado del Instituto de Geografía UC y Director Estación de Investigación Atacama – Alto Patache UC, que se encuentra en el desierto de Atacama en Chile. El investigador mostró ante el asombro de los escolares la poca cantidad de lluvia de la que se dispone en esa zona del mundo, y les explicó cómo funcionan los atrapanieblas. Con esta técnica pueden conseguir agua en el desierto, atrapándola de la niebla, como si fuera una telaraña que atrapa gotas.

Con esta iniciativa, Roquetas de Mar se consolida como espacio de reflexión y diálogo en torno al agua, conectando conocimiento, innovación y conciencia social para afrontar uno de los retos clave del futuro.