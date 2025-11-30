Más de 400 personas juran bandera en El Parador en un acto de compromiso con España

El Ejército de Tierra, a través de la Brigada 'Rey Alfonso XIII' II de la Legión, celebró este sábado un solemne acto de Jura de ... Bandera para personal civil en El Parador de las Hortichuelas en el que participaron más de 400 personas.

Este acontecimiento, que se organizó en colaboración con el Ayuntamiento de Roquetas de Mar, se lleva a cabo con el objetivo de reafirmar una vez más los lazos de unión entre la sociedad almeriense y la Legión.

El alcalde de Roquetas de Mar, Gabriel Amat, junto a todos los concejales del equipo de Gobierno, participaron en esta jornada que se inició a las once de la mañana con el izado de bandera en la rotonda de la Avenida de Alicún. Posteriormente, sobre las dos del mediodía se procedió a a celebrar el acto de Jura de Bandera en la Avenida Las Losas.

Valor

El alcalde de Roquetas de Mar, Gabriel Amat, destacó su satisfacción por acoger en el municipio una ceremonia «en la que se pone en valor el orgullo de ser español, el respeto a nuestros símbolos nacionales y el compromiso con los valores que nos unen como sociedad».

El alcalde de Roquetas de Mar, Gabriel Amat, agradeció una vez más la excelente organización que la Legión llevó a cabo para que este acto se desarrollo con total normalidad y con un alto índice de participación de vecinos que quisieron demostrar sus compromiso con los valores de la bandera española.

«Nuestra colaboración con la Legión es permanente porque actos como éste o acontecimientos deportivos como La Desértica ponen de manifiesto el interés y la disposición permanente de esta unidad por acercarse a los ciudadanos y compartir actos que refuerzan el sentimiento de unidad y el compromiso con los valores que representa la bandera española», señaló el alcalde.

Ceremonia

Además, en esta ocasión, junto a las más de 400 personas que tuvieron la oportunidad de jurar la bandera española, también participaron en esta ceremonia los usuarios de Aspaym Almería, asociación sin ánimo de lucro que trabaja para mejorar la calidad de vida de las personas con lesión medular y grandes discapacidades físicas en la provincia.

«La Jura de Bandera nos permite acercar la Legión a la sociedad, mostrar la cultura y el compromiso que tiene el Ejército con la cultura de defensa. Se trata de un acto que ofrecer la oportunidad al ciudadanos de manifestar públicamente su compromiso con la bandera de España y con los valores que ellos representan, que bien son la unidad, la paz, la libertad y la convivencia entre todos los ciudadanos», destacó el capitánel capitán Santiago Ballesteros Ceballos, jefe accidental de la Sección de Protocolo y Asuntos Civiles de la Brigada de la Legión.

La fuerza participante estuvo compuesta por personal del Grupo Logístico de la Legión, la Escuadra de Gastadores y la Unidad de Música de la Brigada de la Legión. Por su parte, con este tipo de ceremonias, el Ejército de Tierra, como parte integral de la sociedad española y con una inquebrantable vocación de servicio, refuerza su compromiso con los ciudadanos y fomenta el espíritu de unidad, respeto y orgullo por los símbolos nacionales.

Contexto

La ceremonia es fruto de la solicitud realizada el pasado 6 de junio de 2024 por la Cofradía del Santísimo Cristo de la Buena Muerte del Parador, al general jefe de la Brigada de la Legión, para la organización y ejecución del izado de bandera y la jura para personal civil y que fue «aceptada con orgullo y compromiso debido a la estrecha relación que nos une con el municipio de Roquetas, con la cofradía y con la Brigada de la Legión, y más concretamente con el Grupo Logístico de la Legión».