399 sensores y nueve paneles: así es el sistema inteligente de sensores de aparcamientos en la Urba

El Ayuntamiento de Roquetas de Mar, a través del área de Turismo y Playas, puso en marcha este martes 19 de mayo un sistema de ... gestión inteligente del estacionamiento en la Urbanización, en el marco del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino, con el objetivo de mejorar la movilidad y optimizar el uso de los aparcamientos, especialmente durante la temporada alta.

La iniciativa responde a uno de los principales retos del municipio: la elevada afluencia de vehículos en zonas turísticas, que genera saturación en los estacionamientos y dificulta la circulación. Con este proyecto, se busca agilizar el tráfico y evitar desplazamientos innecesarios dentro de las zonas de aparcamiento.

El sistema se basa en la instalación de sensores en las plazas de estacionamiento que permiten conocer en tiempo real su disponibilidad. Esta información se transmite a paneles informativos situados en los accesos a la Urbanización y a las distintas bolsas de aparcamiento, así como a una aplicación digital accesible para los usuarios.

Gracias a esta tecnología, los conductores pueden saber si existen plazas libres antes de acceder a cada zona, evitando recorridos innecesarios por fondos de saco y reduciendo tanto la congestión como las emisiones contaminantes. El sistema se implantó en puntos estratégicos como la calle Portoalegre, Travesía Playa Serena, Plaza Los Jazmines, la avenida del Mediterráneo y los estacionamientos anexos al Faro, ampliándose también a los aparcamientos del Puerto.

En total, el proyecto supuso la instalación de 399 sensores, 9 paneles inteligentes y 3 cámaras, además de la regularización de más de 520 plazas de estacionamiento. Asimismo, incorpora una plataforma de Smart Parking que permite analizar datos como la ocupación, la rotación de vehículos o el tiempo de estancia.

La actuación contó con un presupuesto base de licitación de 259.517,21 euros y representa un paso decisivo en la transformación digital del destino turístico. Con esta iniciativa, el Ayuntamiento de Roquetas de Mar refuerza su compromiso con una movilidad más eficiente, sostenible y orientada tanto a residentes como a visitantes, mejorando la experiencia urbana y la competitividad turística del municipio costero.

Informadores turísticos

Asimismo, un total de seis informadores turísticos que desde este viernes 1 de mayo, prestarán servicio en las distintas oficinas y puntos de información turística del municipio tomaron el pasado jueves 30 de abril posesión de su cargo. La incorporación de este personal coincide con la puesta en marcha de los puntos de información turística y cultural con motivo del inicio de la temporada alta. El servicio comenzó el 1 de mayo, con un horario de atención al público de 9.30 horas a 13.30 horas y de 17.00 horas a 20.00 horas.

Los informadores turísticos desarrollarán sus funciones en la Oficina Municipal de Turismo, así como en los distintos puntos de información ubicados en el municipio. Entre sus principales tareas se encuentran la atención al visitante y la información sobre recursos turísticos, culturales y de ocio, así como la difusión de servicios y actividades disponibles en la localidad.

Asimismo, ofrecerán información actualizada sobre servicios de transporte turístico, novedades en las playas, campañas de concienciación y reciclaje, así como sobre eventos y acciones promocionales vinculadas al sector turístico. Las personas que tomaron posesión de sus puestos son: José Miguel García Hidalgo, Lidia García Salmerón, María del Carmen Mata Arroyo, Adriana Magán Jiménez, Marta Castillo Rifá y David Lara García.