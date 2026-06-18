Las 200 Viviendas se preparan para celebrar sus Fiestas en honor a San Juan Bautista

La barriada de Las 200 Viviendas de Roquetas de Mar se prepara para celebrar sus fiestas patronales en honor a San Juan Bautista, que tendrán ... lugar del 20 al 24 de junio. El alcalde de Roquetas de Mar, Gabriel Amat, animó a todos los vecinos y visitantes a participar en estos días festivos que «suponen una magnífica oportunidad para compartir, disfrutar y seguir fortaleciendo los lazos de convivencia y el sentimiento de pertenencia a un barrio lleno de vida y tradición».

El Ayuntamiento de Roquetas de Mar, junto con la Comisión de Fiestas, diseñó una amplia programación dirigida a todas las edades que combina actividades lúdicas, deportivas y religiosas, con el objetivo de que pequeños y mayores puedan disfrutar intensamente de estas jornadas.

Programación amplia y variada

Las fiestas arrancarán el sábado 20 de junio con el tradicional despertar de cohetes, la gran fiesta del agua con toboganes y piscinas para los más pequeños, la apertura de la Feria del Mediodía y un homenaje a varias vecinas de la tercera edad. La jornada continuará con la fiesta de colores, la fiesta de la espuma, el encendido del alumbrado extraordinario, el pregón, que este año correrá a cargo de Juan Miguel Galdeano Manzano, y la coronación del Rey, Reinas y Damas de San Juan 2026.

El domingo 21 de junio se celebrará el tradicional Día de la Bicicleta, además del comienzo del triduo en honor a San Juan Bautista y la imposición de medallas a los nuevos hermanos de la Hermandad. A lo largo del día habrá juegos acuáticos, piñatas, pasacalles y baile con la actuación del grupo 'Sabor a Menta'.

La programación continuará el lunes 22 con actividades infantiles y juegos tradicionales en el Colegio Al-Bayyana, una chocolatada para todos los participantes, actuaciones musicales y la ofrenda floral en honor a San Juan Bautista.

El martes 23 de junio, víspera de San Juan, se desarrollarán diferentes juegos populares y una gincana acuática, además de la tradicional romería con la imagen del patrón desde la iglesia de San Juan hasta la playa de La Romanilla, donde tendrá lugar el simbólico lavado de cara de San Juan Bautista, uno de los momentos más esperados y emblemáticos de estas fiestas.

La última jornada festiva, el miércoles 24 de junio, comenzará con un pasacalles acompañado por una charanga y continuará con diversas actividades populares. Por la tarde se celebrará la Santa Misa y la solemne procesión de alabanza con la imagen de San Juan Bautista por las calles del barrio, poniendo el broche final a cinco días de celebración con música y convivencia vecinal.