Las 200 Viviendas cerrará sus Fiestas con un pasacalles y con la procesión de San Juan Bautista

La barriada roquetera de las 200 Viviendas se prepara para vivir el último días de las Fiestas Patronales en honor a San Juan Bautista con ... una jornada llena de actividades que contarán por la mañana con un pasacalles por el barrio acompañados por una gran charanga, desayuno de churros con chocolate en la carpa municipal, rotura de piñatas, además de una nueva actividad gastronómica: comer medialunas a ciega.

Ya por la tarde, el barrio celebrará la santa misa y realizará la procesión de alabanza con la imagen de San Juan Bautista, finalizando con el gran baile con 'Sabor a Menta' y el último bingo de las Fiestas.

Unas fiestas que arrancaron el pasado sábado 20 de junio con el tradicional despertar de cohetes, la gran fiesta del agua con toboganes y piscinas para los más pequeños, la apertura de la Feria del Mediodía y un homenaje a varias vecinas de la tercera edad. La jornada continuó con la fiesta de colores, la fiesta de la espuma, el encendido del alumbrado extraordinario, el pregón, que este año corrió a cargo de Juan Miguel Galdeano Manzano, y la coronación del Rey, Reinas y Damas de San Juan 2026.

A su vez, el domingo 21 de junio se celebró el tradicional Día de la Bicicleta, además del comienzo del triduo en honor a San Juan Bautista y la imposición de medallas a los nuevos hermanos de la Hermandad. A lo largo del día hubo juegos acuáticos, piñatas, pasacalles y baile con la actuación del grupo 'Sabor a Menta'.

La programación continuó el lunes 22 con actividades infantiles y juegos tradicionales en el Colegio Al-Bayyana, una chocolatada para todos los participantes, actuaciones musicales y la ofrenda floral en honor a San Juan Bautista.

Y el martes 23 de junio, víspera de San Juan, se desarrollaron diferentes juegos populares y una gincana acuática, además de la tradicional romería con la imagen del patrón desde la iglesia de San Juan hasta la playa de La Romanilla, donde tuvo lugar el simbólico lavado de cara de San Juan Bautista, uno de los momentos más esperados y emblemáticos de estas fiestas.