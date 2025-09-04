Más de 17.000 participantes durante este curso del Gabinete de Educación Vial de Roquetas Las carpas instaladas en playas del municipio con motivo de 'Disfruta el verano seguro' registraron 1.000 participantes

Una foto grupal de asistentes a esta iniciativa veraniega en el municipio de Roquetas.

J. Cortés Roquetas de Mar Jueves, 4 de septiembre 2025, 00:28 Comenta Compartir

El Ayuntamiento de Roquetas de Mar, a través de su Gabinete de Educación Vial de la Policía Local, hizo balance de las actividades desarrolladas durante el curso 2024/2025, en el que se alcanzaron más de 17.000 interacciones con la ciudadanía en materia de concienciación y formación en seguridad vial.

El programa abarcó todos los niveles educativos y colectivos sociales, con iniciativas que contaron con una gran acogida. En Educación Secundaria, un total de 1.987 alumnos y alumnas de ESO y Bachillerato participaron en talleres de concienciación sobre seguridad vial y vehículos de movilidad personal (VMP).

Además, se celebró el tradicional Día de la Bicicleta, que reunió a 1.000 personas, y se organizaron actividades específicas con 27 jóvenes con necesidades educativas especiales en el marco de la Semana Europea de la Movilidad.

También se llevaron a cabo dos talleres de educación vial dirigidos a mujeres embarazadas y familias sobre el uso correcto de los sistemas de retención infantil, con la participación de 93 personas así como un taller específico para migrantes centrado en el uso responsable de los VMP, en el que participaron 300 personas.

En el ámbito de la Educación Primaria, 3.269 alumnos y alumnas participaron en las actividades programadas. Destacan los 1.191 estudiantes de tercer ciclo que asistieron a la Biciescuela de Roquetas de Mar, incluyendo un taller de reparación básica de bicicletas impartido por la Fundación Feu Vert. Además, 500 escolares realizaron rutas en bicicleta por el municipio.

'Disfruta el Verano Seguro'

Una de las iniciativas más destacadas fue la campaña 'Disfruta el Verano Seguro', galardonada con el Premio Freno en 2019, que un año más se trasladó a los paseos marítimos del municipio mediante la instalación de las Carpas de la Educación Vial en tres enclaves turísticos.

Por ellas pasaron aproximadamente 1.000 personas, con una media de 50 niños y niñas al día, y se han revisado 214 bicicletas gracias a la colaboración de la Fundación Feu Vert, que además impartió un taller de reparación y mantenimiento de bicicletas.

En total, las acciones del Gabinete de Educación Vial alcanzaron las 17.277 interacciones durante el curso, consolidando a Roquetas de Mar como referente en materia de seguridad vial, educación y concienciación ciudadana.

Por su parte, la concejala de Educación, Lourdes García, subrayado la importancia de seguir trabajando en esta línea para fomentar una movilidad más segura, sostenible y responsable en el municipio.

«Estamos muy satisfechos con el trabajo que se ha hecho durante este curso y con la gran participación que ha registrado la campaña en nuestras playas, un trabajo que seguiremos llevando a cabo a lo largo del nuevo curso que está a punto de comenzar», explicó la concejal.