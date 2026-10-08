Casi 1400 personas celebran la Gala del Mayor en Roquetas con distinciones a todas las asociaciones

Con motivo del Día Internacional de las Personas Mayores, el Ayuntamiento de Roquetas de Mar, a través de la concejalía del Mayor, ha querido un ... año más rendir un sentido homenaje a las asociaciones de mayores del municipio.

Se trata de una cita ya tradicional que se ha celebrado en el Teatro Auditorio con la asistencia de 1.400 personas y que ha contado con la presencia del alcalde de Roquetas de Mar, Gabriel Amat, la concejal del Mayor, María Ángeles Alcoba junto al resto de concejales del equipo de Gobierno. La gala, presentada y conducida por Alfonso López Salmerón, sirvió además para dar a conocer la programación de actividades y talleres que desde la delegación del Mayor se ha diseñado para este nuevo curso.

El alcalde de Roquetas de Mar, Gabriel Amat, quiso dar la bienvenida a todos los asistentes a esta gala destacando la importancia de reconocer el trabajo que cada día llevan a cabo las asociaciones de mayores del municipio para garantizar que las personas mayores puedan tener un envejecimiento activo, saludable y digno.

Amat puso en valor la estrecha colaboración que todas las asociaciones tienen con el Ayuntamiento lo que «contribuye sin duda en mejorar la calidad de vida de los vecinos de Roquetas de Mar» Por último, el alcalde aprovechó para felicitar las fiestas en honor a la Virgen del Rosario y desear a todos los asistentes a que disfrutaran de estos días festivos en compañía de sus familiares y amigos. .

Reconocimientos

Como es tradición, el Ayuntamiento aprovechó la gala para reconocer el trabajo y la dedicación de las asociaciones de mayores del municipio, que cada día contribuyen al bienestar y la cohesión social de Roquetas de Mar. En concreto, estas distinciones han recaído en la Asociación Circulo de la Tercera edad de Aguadulce, Asociación Tercera Edad Campillo del Moro- La Gloria, Asociación Tercera Edad Hortichuelas de El Parador, Asociación Tercera Edad de Las Losas, Asociación Club de Pensionistas Las Marinas, Asociación Tercera Edad de Cortijos de Marín.

También han recaído en la Asociación Tercera Edad de El Solanillo, Asociación Tercera Edad Santa Ana El Puerto, Asociación Amigos de la Tercera Edad y, por último, Centro de Participación Activa de Personas Mayores de Roquetas de Mar. El broche final de la gala lo puso el concierto que ofreció el cantante Antonio Cortés.