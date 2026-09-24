Roquetas renueva su convenio con la Cámara de Comercio para apoyar a pymes y emprendedores

El Ayuntamiento de Roquetas de Mar renovó su convenio de colaboración con la Cámara Oficial de Comercio, Industria, Navegación y Servicios de Almería con el ... objetivo de seguir acercando a las empresas, pymes, autónomos y emprendedores del municipio los servicios, programas y recursos de apoyo que presta la institución cameral.

El nuevo convenio, suscrito por el alcalde de Roquetas de Mar, Gabriel Amat, y el presidente de la Cámara de Comercio de Almería, Jerónimo Parra, contempla una subvención nominativa de 45.000 euros destinada al mantenimiento del servicio de proximidad de la Cámara en Roquetas de Mar y al desarrollo de servicios a través de la Oficina Cameral dirigidos a empresas, emprendedores y desempleados del municipio.

Entre las actuaciones contempladas se encuentran también la promoción del comercio minorista, el asesoramiento y apoyo en las gestiones administrativas que determine el Ayuntamiento, así como la prestación, tanto presencial como online, de servicios de interés empresarial en ámbitos como comercio interior, formación y empleo, comercio exterior, sociedad de la información e innovación.

El alcalde de Roquetas de Mar, Gabriel Amat, destacó que la renovación de este acuerdo «permite seguir poniendo a disposición de nuestro tejido empresarial herramientas, asesoramiento y servicios especializados que son fundamentales para mejorar su competitividad y favorecer la creación de nuevas oportunidades».

Amat señaló que «las pequeñas y medianas empresas, los autónomos y los emprendedores desempeñan un papel esencial en el crecimiento económico y la generación de empleo en Roquetas de Mar, por lo que desde el Ayuntamiento vamos a seguir trabajando de la mano de instituciones como la Cámara de Comercio para facilitarles todos los recursos que estén a nuestro alcance».

Por su parte, el presidente de la Cámara de Comercio de Almería, Jerónimo Parra, puso en valor la continuidad de la colaboración entre ambas instituciones y la importancia de mantener en Roquetas de Mar un servicio de atención próximo y atención especializada, que facilite a las empresas el acceso a información, trámites, asesoramiento, formación y programas de apoyo empresarial.

El convenio contempla, además, la colaboración de la Cámara en proyectos conjuntos con el Ayuntamiento, el desarrollo de acciones de comunicación y promoción y el apoyo a las gestiones administrativas municipales, así como a los servicios y funcionamiento del Palacio de Congresos de Roquetas de Mar.