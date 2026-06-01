Roquetas realiza trabajos de poda en el Paseo Marítimo de Aguadulce

El Ayuntamiento de Roquetas de Mar, a través de los servicios municipales, está llevando a cabo trabajos de jardinería y mantenimiento y poda en el ... Paseo Marítimo de Aguadulce.

Estas labores permiten conservar en óptimas condiciones las zonas verdes, mejorar la seguridad y favorecer el crecimiento saludable del arbolado y la vegetación existente. Se realizan estas actuaciones periódicas para seguir cuidando uno de los espacios más emblemáticos y transitados del litoral roquetero.

Por otro lado, el Ayuntamiento de Roquetas de Mar aprobó hace unos días la adjudicación del contrato para el servicio de mantenimiento, reparación y conservación de diversos edificios municipales dependientes de la Concejalía de Educación, con el objetivo de garantizar su adecuado estado y funcionamiento.

Este contrato, tramitado mediante procedimiento abierto, incluye además el suministro de materiales necesarios para el correcto desarrollo de los trabajos, asegurando así una respuesta eficaz a las necesidades de mantenimiento de estas instalaciones públicas.

Los edificios incluidos en este servicio son la Escuela Municipal de Música, Teatro y Danza, el Centro de Adultos C.E.P.E.R. Mare Nostrum y la Universidad de Mayores, espacios fundamentales para la formación y la actividad educativa en el municipio. La adjudicación recayó en la empresa Verdemar Roquetas S.L.U. por un importe que asciende de a 35.000 euros anuales (IVA incluido).