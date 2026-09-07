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Roquetas realiza labores de poda y mantenimiento del arbolado urbano

Durante el mes de septiembre siguen los trabajos en las diferentes zonas del municipio

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Una de las actuaciones.

Javier Cortés

Roquetas de Mar

El Ayuntamiento de Roquetas de Mar, a través de los equipos de jardinería, está llevando a cabo labores de poda y mantenimiento del arbolado urbano ... en Roquetas. Los equipos continúan con las labores de poda de palmeras para conservar el buen estado de las zonas verdes del municipio y mantener la seguridad en las vías públicas. Un trabajo en altura que se realiza de forma progresiva por los distintos puntos de la localidad y con todas las medidas de seguridad. Durante el mes de septiembre siguen los trabajos en las diferentes zonas del municipio.

Asimismo, el Ayuntamiento de Roquetas de Mar, a través de la concejalía de Agricultura, continúa llevando a cabo los trabajos destinados al mantenimiento, conservación y mejora de la red viaria y del entorno agrícola del término municipal. Se trata de un servicio integral que cuenta con un presupuesto anual de 115.000 euros y que se enmarca dentro de un contrato de una duración inicial de un año, prorrogable hasta un máximo de cuatro años.

La concejala de Presidencia, Rocío Sánchez, destacó a principios de agosto que el servicio es fundamental para «mantener en las mejores condiciones posibles los caminos rurales del municipio y dar una respuesta rápida a las necesidades que van surgiendo a lo largo del año». La concejala explicó que entre las actuaciones más importantes que contempla este contrato cabe destacar los trabajos de limpieza y el desbroce de cunetas, bermas, arcenes y márgenes de los caminos y carreteras en suelo agrícola.

Estas labores, que se llevan a cabo durante todo el año, incluyen también la retirada selectiva de los residuos generados y su traslado a gestores autorizados, contribuyendo a mantener limpio el entorno agrícola, reducir el riesgo de incendios y facilitar que el agua de lluvia circule correctamente por cunetas y pasos de agua, evitando deterioros en los caminos.

Actuaciones

A su vez, estos trabajos que se están llevando a cabo durante estas semanas incluyen actuaciones de conservación y mejora de la red de caminos rurales, como la reparación de baches y zonas deterioradas, el aporte de material para mejorar el firme, la adecuación de cunetas y obras de drenaje, la reposición de señalización y pequeñas actuaciones destinadas a reforzar la seguridad y alargar la vida útil de estas infraestructuras.

De esta forma , el Ayuntamiento apuesta por un mantenimiento continuo de la red viaria agrícola, dejando atrás las actuaciones puntuales para disponer de un servicio estable que permita actuar de forma preventiva y atender con mayor rapidez cualquier incidencia.

Se trata de una plan de mantenimiento integral que beneficia directamente a agricultores, empresas del sector y a todos los vecinos que utilizan a diario los caminos rurales del municipio.

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