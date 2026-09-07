Roquetas pone a punto los centros educativos para el nuevo curso

El Ayuntamiento de Roquetas, a través de Educación, ultima ya los trabajos de mantenimiento, limpieza y mejora de los 18 centros educativos públicos del municipio, ... con el objetivo de que estén en óptimas condiciones para el inicio del curso escolar 2026/27. Estas labores incluyen una amplia gama de intervenciones destinadas a garantizar la seguridad y el bienestar de los estudiantes y el personal educativo.

Entre las acciones realizadas se destacan trabajos de pintura, reparaciones, jardinería, sustitución de luminarias, obras de albañilería o reformas de aseos. Algunos de los centros que han recibido mejoras son el CEIP De El Solanillo, Las Marinas, CEIP Blas Infante y Arco Iris, aunque en general, se acometieron actuaciones de mantenimiento en los centros educativos.

La edil de Educación, Lourdes García, destacó «el importante trabajo que se viene desarrollando desde hace semanas para que todos los centros educativos del municipio se encuentren en perfecto estado de cara al inicio del nuevo curso escolar». En este sentido, García explicó que «durante todo el verano se ha llevado a cabo una planificación exhaustiva de las distintas necesidades de los colegios, realizando actuaciones de mantenimiento, reparación y mejora con el objetivo de que alumnos, docentes y familias encuentren unas instalaciones en las mejores condiciones posibles».

La edil señaló que «se trata de un trabajo coordinado y continuo que se desarrolla cada verano, pero que se intensifica durante las semanas previas al inicio de las clases». «Nuestro objetivo es que los 18 centros educativos públicos de Roquetas estén totalmente preparados para recibir a los escolares y que el curso pueda comenzar con normalidad, seguridad y en unas instalaciones cuidadas y adecuadas», concluyó Lourdes García.

Un aspecto clave de estas mejoras es la seguridad peatonal en las inmediaciones de los centros educativos y el refuerzo de la limpieza de las instalaciones. Como cada año, se pintaron los pasos de cebra y las señales horizontales cercanas a las escuelas, buscando mejorar la visibilidad y garantizar la seguridad de los peatones.

Estos trabajos se realizaron durante la noche para minimizar las molestias a los vecinos y la circulación. La puesta a punto de los centros educativos se vino realizando a lo largo del verano y finalizará en los próximos días, asegurando que los colegios estén listos para recibir a los estudiantes.