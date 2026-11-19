El servicio público de préstamo de bicicletas de Roquetas de Mar entró en funcionamiento tras la instalación de las estaciones distribuidas por distintos puntos del ... término municipal. El sistema dispone de un total de 183 bicicletas, de las que 59 son eléctricas y 124 convencionales, así como de 19 estaciones destinadas a facilitar su utilización por parte de los ciudadanos.

La distribución de las estaciones responde a criterios de cobertura territorial, con ubicaciones en diferentes núcleos y zonas del municipio, entre ellas Roquetas de Mar, Aguadulce, El Parador, Las Marinas y la Urbanización de Roquetas de Mar.

La distribución de estaciones abarca distintos puntos del municipio: Paseo de los Baños, Avenida del Mediterráneo, Rambla de las Hortichuelas, Avenida de Carlos III, Plaza Francisco Rivera Paquirri, Rambla de San Antonio, Travesía Playa Serena y Plaza de la Revoltosa. También en Rambla del Cañuelo, Avenida Reino de España, calle Pez Espada, Paseo Carmen Sevilla, entorno del Faro de Roquetas de Mar, plaza Aurora Boreal, Las Salinas, rotonda de Villa África, calle Encinar, calle Los Galos y avenida de Cerrillos.

Modalidades de suscripción y tarifas

El servicio contempla diferentes modalidades de suscripción para adaptarse a las necesidades de utilización de las personas usuarias. La tarifa diaria es de 6 euros, mientras que la semanal tiene un coste de 10 euros. También se dispone de una suscripción mensual de 15 euros y una anual de 40 euros.

Las bicicletas están equipadas con portaequipajes y soporte para teléfonos móviles. En el caso de las bicicletas eléctricas, incorporan además un sistema que permite regular el nivel de asistencia al pedaleo.

Con la entrada en funcionamiento del servicio, los ciudadanos disponen de una modalidad de desplazamiento en bicicleta para realizar trayectos por los diferentes puntos del municipio en los que se encuentran instaladas las estaciones.

Ya, el pasado mes de julio, el alcalde de Roquetas, Gabriel Amat, destacó que «este proyecto supone un paso firme hacia un modelo de ciudad más sostenible y conectada. Queremos ofrecer a vecinos y visitantes una alternativa real y cómoda al transporte motorizado, reduciendo la huella de carbono y fomentando hábitos de vida saludables. Las bicicletas, tanto mecánicas como eléctricas, estarán disponibles en distintos puntos estratégicos para favorecer la intermodalidad con otros transportes y facilitar los desplazamientos no motorizados de forma segura y eficiente».

Esta iniciativa responde a los objetivos del Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS) de Roquetas de Mar, que contempla el desarrollo de redes ciclistas y peatonales como parte de un modelo urbano de proximidad. Además, se enmarca en las medidas exigidas por la Ley de Cambio Climático y Transición Energética para promover la movilidad sin emisiones en municipios de más de 50.000 habitantes.