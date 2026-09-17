Roquetas y Endesa refuerzan su colaboración para nuevos proyectos municipales

El alcalde de Roquetas de Mar, Gabriel Amat Ayllón, y la concejala de Presidencia, Energía, Aguas y Transporte, Rocío Sánchez Llamas, mantuvieron un encuentro en ... el Ayuntamiento con representantes de Endesa para seguir afianzando las relaciones de colaboración existentes entre ambas entidades.

Durante la reunión, los responsables municipales presentaron los futuros proyectos previstos para el municipio que requerirán nuevos suministros eléctricos, ampliaciones de potencia o modificaciones de instalaciones ya existentes. Entre ellos, se encuentra la nueva piscina de Aguadulce, cuya ejecución implicará también la modificación de las líneas aéreas que cruzan actualmente la rambla de San Antonio, en este sentido Endesa ha señalado que está trabajando en un plan específico para acometer esta actuación.

Asimismo, el Ayuntamiento solicitó a Endesa la necesidad de agilizar los trámites asociados a las conexiones de nuevos suministros para instalaciones impulsadas por la administración local, y desde Endesa se reiteró la disposición a colaborar, dentro de sus competencias y procedimientos, para facilitar el avance de estos proyectos en el menor plazo posible, manteniendo una interlocución fluida y teniendo en cuenta la gestión técnica y administrativa que conlleva cada actuación.

Inversión

Por parte de Endesa, la compañía anunció un plan de inversión de más de 800.00 euros que se prolongará hasta finales de 2028 y que tiene como objetivo reforzar la calidad de suministro en todo el término municipal de Roquetas.

Entre las acciones que Endesa tiene previsto desarrollar en la zona, está la construcción de una nueva línea de media tensión para la pedanía roquetera de Aguadulce de más de dos kilómetros y la renovación de cableado de media tensión en esta zona, ampliando su diámetro, lo que robustece la red para ofrecer una mayor capacidad a la red de distribución del entorno de este municipio del Poniente almeriense.

Asimismo, la compañía está ya realizando estudios para soterramiento de cableado aéreo de media tensión en algunas partes del municipio costero, centrándonos especialmente en zonas urbanas como Cortijos de Marín. Esta actuación supondría un refuerzo de la red y permitiría reducirlas incidencias provocadas por el entorno natural en el que se encuentra.