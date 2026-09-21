Roquetas avanza en la tramitación de su nuevo modelo urbano

El Ayuntamiento de Roquetas de Mar, a través del área de Urbanismo, continúa avanzando en la elaboración de los nuevos instrumentos que definirán el futuro ... urbanístico del municipio con la tramitación de la Fase 3 del Plan General de Ordenación Municipal (PGOM) y del Plan de Ordenación Urbana (POU).

La Junta de Gobierno Local dio luz verde a la tramitación de la documentación correspondiente a esta fase, integrada por los documentos de Avance del PGOM y del POU y sus respectivos documentos iniciales estratégicos, dando así un nuevo paso dentro del proceso de adaptación del planeamiento municipal a la Ley de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía (LISTA).

El acuerdo contempla someter ambos documentos de Avance a consulta pública mediante su publicación íntegra en el portal municipal específico de revisión del planeamiento urbanístico, planifica.roquetasdemar.es, donde vecinos, colectivos, asociaciones, profesionales y agentes sociales y económicos podrán conocer las propuestas planteadas y realizar observaciones y aportaciones. El periodo de participación permanecerá abierto hasta el 31 de diciembre de 2026, habilitándose además un cauce específico a través de la sede electrónica municipal para la presentación de las propuestas antes de que finalice el trámite.

Además, con el objetivo de facilitar el acceso a la documentación y acercar este proceso a toda la ciudadanía, los documentos de Avance del PGOM y del POU, este documento avance se presentará en breves fechas en el Museo Casa Anita, situado en la Plaza de la Constitución, a todas aquellas personas, asociaciones, colectivos y entidades interesadas en conocer de primera mano las propuestas que definirán el futuro modelo urbanístico del municipio.

El edil de Urbanismo, José Luis Llamas, destacó que «con esta Fase 3 damos un paso muy importante en un proceso que determinará cómo queremos que evolucione Roquetas durante los próximos años. Estamos hablando de definir el modelo territorial y urbano de nuestro municipio y, por tanto, de una planificación que tendrá incidencia directa en la calidad de vida de nuestros vecinos»

Llamas subrayó que «el Ayuntamiento quiere que este proceso se desarrolle con la máxima transparencia y participación. Ahora ponemos a disposición de toda la ciudadanía los documentos de Avance para que puedan conocerlos, estudiarlos y realizar sus propuestas antes del 31 de diciembre».

En este sentido, el edil de Urbanismo, José Luis Llamas, señaló que «la participación ciudadana no es un trámite más, sino una parte esencial de la elaboración del nuevo planeamiento. Queremos que vecinos, asociaciones, sectores económicos, profesionales y colectivos del municipio tengan la oportunidad de aportar su visión sobre la Roquetas del futuro».

Evaluación ambiental

De forma paralela al proceso de consulta pública, el Ayuntamiento remitirá, a través de la Comisión Provincial de Coordinación Urbanística de Almería, dos solicitudes independientes a la Delegación Territorial competente en materia de Medio Ambiente para iniciar la evaluación ambiental estratégica ordinaria, una correspondiente al PGOM y otra al POU.

Esta tramitación ambiental constituye otro de los pasos necesarios para continuar con el procedimiento de elaboración de ambos instrumentos y garantizar que las futuras decisiones de planificación urbana y territorial incorporen desde sus primeras fases los criterios y condicionantes ambientales correspondientes.

Una vez concluida la consulta pública, el resultado de las aportaciones y del resto de medidas de participación desarrolladas se incorporará al expediente y será tenido en consideración para la elaboración de las siguientes versiones de ambos instrumentos.

Un proceso participado desde sus primeras fases

La tramitación del nuevo planeamiento urbanístico de Roquetas de Mar comenzó con la elaboración del programa de trabajo y de participación ciudadana y continuó posteriormente con una fase de consulta pública y diagnóstico previo.

Durante los últimos meses, el Ayuntamiento ha desarrollado diferentes jornadas de participación ciudadana en las que se han abordado cuestiones como el crecimiento urbano, la movilidad sostenible, la protección del suelo agrícola bajo invernadero, la infraestructura verde, la conexión entre los distintos núcleos, la regeneración urbana, la mejora de los espacios públicos, la accesibilidad o la protección del patrimonio.

«Estamos construyendo un planeamiento pensado para las necesidades presentes de Roquetas de Mar, pero especialmente para anticiparnos a las necesidades futuras de una ciudad que sigue creciendo y transformándose», concluyó José Luis Llamas.