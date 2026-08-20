Roquetas adjudica la construcción del depósito de agua de Aguadulce

La Unión Temporal de Empresas (UTE) Jarquil-COPSA será la encargada de construir el depósito de agua de 70.000 metros cúbicos, ubicado en la ... zona norte de Aguadulce. Cuando esté concluido permitirá dotar a la ciudad de «más capacidad de almacenamiento y regulación en caso de avería de la desaladora que abastece a la ciudad», explicó el alcalde de Roquetas, Gabriel Amat.

La adjudicación tenía lugar en la Junta de Gobierno que el Ayuntamiento celebró el 18 de agosto. El presupuesto de adjudicación es de 13.732.867,22 euros. Al concurso se han presentado un total de 15 ofertas. El plazo de ejecución de los trabajos es de 18 meses, a partir de la adjudicación definitiva, que se espera pueda ser en torno al mes de octubre o noviembre, cuando se firmará el acta de replanteo e inicio de las obras.

El depósito proyectado tiene una planta rectangular. Consta de 3 vasos independientes de dimensiones interiores de 50,85 x 61,60 metros cada uno, separados por una junta de dilatación. Se proyecta semienterrado con una altura de tierras en el trasdós de los muros de 1,50 metros. La losa de cimentación será de 70 centímetros de espesor, al igual que los muros perimetrales.

La altura máxima de lámina de agua será de 7,50 metros. El depósito irá ubicado en una parcela ubicada en la zona cercana al colegio Trinidad Martínez de Aguadulce y vendrá, en palabras del alcalde, a «garantizar, junto con otros dos depósitos más que construiremos hasta alcanzar una capacidad de 100.000 metros cúbicos, el suministro a la población en caso de avería o mantenimiento de la desaladora del Poniente, fuente de suministro de abastecimiento de la población de Roquetas».

Abastecimiento

La situación actual del abastecimiento en la ciudad cuenta con una red especialmente extensa y compleja, necesitando un mayor número de fuentes de suministro, depósitos de regulación y conducciones de transporte. Así, la desaladora del Campo de Dalías cuenta con una capacidad de producción de 30 hectómetros cúbicos al año, 9,6 de los cuales, están reservados para abastecimiento de Roquetas.

Las instalaciones están a pleno rendimiento, un una importante red de transporte que vehicula las aguas desaladas del oeste al este del Poniente. Además se están llevando cabo las obras de conducción que permite que el depósito de Aguadulce pueda actuar como cabecera de todo el municipio de Roquetas, ampliándose la población abastecida al orden de los 100.000 habitantes a los ya existentes.

El consumo máximo actual en verano de agua desalada en todo el municipio de Roquetas es de unos 35.000 metros cúbicos al día, siendo el máximo establecido en el convenio actual con la desaladora.

El nuevo depósito irá cubierto en su totalidad, con las correspondientes conexiones a las redes municipales y a la desaladora del Campo de Dalías. El objetivo, concluye Amat, no es otro que «garantizar el suministro de la población de Roquetas, más de 115.000 censados y más de cien mil flotantes, especialmente en la temporada turística estival».

La construcción del depósito se desarrolla en el marco del convenio de colaboración suscrito entre la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Roquetas, mediante el cual ambas administraciones cofinancian y coordinan la ejecución de la infraestructura, reforzando el modelo de cooperación institucional para mejorar el abastecimiento de agua en el municipio.

Esta infraestructura, declarada de interés autonómico y recogida en la planificación hidrológica vigente, constituye una actuación estratégica para paliar los efectos de la sequía, optimizar la gestión de los recursos hídricos y garantizar el suministro en el Poniente almeriense.