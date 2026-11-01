El PP de Vícar denuncia la falta de transparencia de Bonilla ante el cierre de instalaciones deportivas municipales

El portavoz del Partido Popular de Vícar, José Manuel Manzano, ha denunciado la falta de transparencia del alcalde, Antonio Bonilla, ante el cierre de distintos ... espacios de las instalaciones deportivas municipales, una situación que está afectando directamente a los usuarios y, especialmente, a numerosos niños y niñas que no pueden desarrollar con normalidad las actividades deportivas en las que están inscritos.

Según la información trasladada por usuarios de estas instalaciones, se han cerrado los aseos y vestuarios de diferentes espacios deportivos municipales, entre ellos el pabellón de deportes y el estadio de fútbol. A esta situación se suma el cierre completo de la piscina municipal, lo que está generando preocupación e incertidumbre entre las familias que utilizan habitualmente estos servicios.

Desde el Partido Popular señalan que, al parecer, estas medidas podrían estar relacionadas con cuestiones higiénico-sanitarias, pero denuncian que el Ayuntamiento no ha ofrecido información clara y suficiente sobre los motivos concretos de los cierres, las posibles deficiencias detectadas ni el plazo previsto para recuperar la normalidad.

«Los vecinos de Vícar tienen derecho a saber qué está ocurriendo en sus instalaciones deportivas municipales. Si existen problemas higiénico-sanitarios, el equipo de gobierno debe explicar cuáles son, qué medidas se están adoptando para solucionarlos y cuándo podrán volver a utilizarse estos espacios con normalidad», ha señalado José Manuel Manzano.

El portavoz popular ha trasladado, además, su preocupación por las consecuencias que esta situación está teniendo para las familias del municipio. Manzano se ha puesto en contacto con numerosos padres y madres que le han manifestado su malestar porque sus hijos e hijas no pueden realizar con normalidad las prácticas deportivas correspondientes a los cursos y actividades por los que están pagando.

«No es aceptable que las familias estén abonando unas actividades deportivas y que sus hijos e hijas se encuentren con instalaciones cerradas o con servicios básicos inutilizados, sin recibir información suficiente sobre lo que está pasando. Los vecinos merecen explicaciones y soluciones, no incertidumbre», ha afirmado.

Desde el PP de Vícar consideran que la seguridad y la higiene de las instalaciones deportivas deben ser una prioridad absoluta, pero subrayan que esa obligación debe ir acompañada de transparencia, información pública y una gestión eficaz por parte del Ayuntamiento.

Por ello, José Manuel Manzano exige al alcalde, Antonio Bonilla, que informe de manera inmediata sobre los motivos que han llevado al cierre de los aseos y vestuarios del pabellón de deportes y del estadio de fútbol, así como al cierre total de la piscina municipal. Asimismo, reclama que se aclare si se han elaborado informes técnicos o sanitarios que justifiquen estas medidas, qué actuaciones se están llevando a cabo para resolver la situación y cuál es el calendario previsto para la reapertura de las instalaciones afectadas.

El portavoz popular también pide al equipo de gobierno que informe a las familias sobre cómo se van a garantizar las actividades deportivas contratadas y qué soluciones se van a ofrecer a los usuarios mientras persistan estas restricciones.

«Antonio Bonilla no puede mirar hacia otro lado ante una situación que afecta al deporte municipal y a numerosas familias de Vícar. La transparencia es una obligación de cualquier administración pública, especialmente cuando están en juego la salud, los servicios municipales y el dinero que pagan los vecinos por unas actividades que sus hijos e hijas tienen derecho a disfrutar en condiciones adecuadas», ha concluido Manzano.

El Partido Popular de Vícar seguirá reclamando información y soluciones para que las instalaciones deportivas municipales recuperen la normalidad cuanto antes y para que los usuarios reciban el servicio por el que están pagando.