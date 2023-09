PP y PSOE se abren a negociar la incorporación de Roquetas de Mar al sistema VioGén

Javier Cortés Roquetas de Mar Comenta Necesitas ser suscriptor para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión o Suscríbete Compartir Copiar enlace

«Parece un concierto», exclamaron algunos concejales entre risas por el ruido que ocasionó la grabación de la sesión plenaria de ayer martes 19 de septiembre.

Una sesión que estuvo marcada por el regreso de las mociones a los plenos municipales. Una herramienta que tienen los partidos políticos para que los ciudadanos conozcan las propuestas que presentan y estar mejor informados de la situación de la localidad.

En la legislatura anterior, por lo general, las mociones pasaban por Comisión informativa, después iban a la Junta de Gobierno y ya permanecían ahí.

El Pleno extraordinario contó con hasta 23 puntos del día, del que destacaron ocho mociones: una del Partido Popular, tres del PSOE, dos de Almería Avanza y dos de IU Podemos. El equipo de Gobierno de Amat salió a la palestra con un tema nacional como la tramitación de ley de amnistía, la única moción aprobada.

Por parte del PSOE salieron con tres mociones, todas reprobadas por el gobierno local. A pesar de ello se dio un avance con respecto a los postulados de la legislatura anterior con uno de los temas que mayor interés suscita como es el VioGén. Roquetas de Mar, es uno de los municipios más grandes de Andalucía que no está integrado en este sistema de seguimiento de violencia de género, en el que se evalúan los casos de mayor gravedad y se realizan varios puntos para prevenir estos casos.

Destacaron varias intervenciones con respecto a este tema. Por parte de Almería Avanza apoyaron esta medida y recordaron a través de su portavoz y concejal, Pepe Montoya que «el Ayuntamiento lleva desde 2020 con la supuesta firma de un convenio de colaboración con el Gobierno Central para incluir a Roquetas de Mar dentro de esta red».

Por su parte, Vox, se opuso a esta iniciativa exponiendo que «este sistema parte de un error de base, ya que deja fuera a niños, mayores, por supuesto, a los hombres, pero también a mujeres víctimas de violencia en el ámbito de la pareja como pueden ser las mujeres homosexuales y por rizar el rizo, este delirio ideológico y legislativo en el que nos tiene sumido la izquierda con el beneplácito del Partido Popular, ya que ahora también se desprotege a las mujeres cuya pareja varón decida autoproclamarse mujer» expuso el concejal de la formación ultraconservadora, José Manuel Puente.

Por su parte el Partido Popular, a través del teniente alcalde, José Juan Rodríguez, expresó que «la ciudad de Roquetas tiene firmada desde el 28 de noviembre del 2014 el protocolo VioGén. De hecho, me he traído una copia del acuerdo de colaboración, por tanto la intención de este equipo de Gobierno desde el 2014 son claras y solo un mal entendimiento entre cuerpos de seguridad del estado y administraciones ha hecho que no se lleve la adhesión oficial».

Rodríguez añadió que su partido es «sensible con esta petición e incluso proponiéndole al Partido Socialista con posterioridad, adherirnos a ella y presentarlos de forma conjunta, le solicitaré al ponente que la deje encima de la mesa para que en el próximo pleno pudieras adherir una vez que Policía Local, Guardia Civil y subdelegación de Gobierno negociaran los términos del acuerdo en los que nos consta a través de un informe de la Policía Local en los que muestra su contrariedad en los términos que ha propuesto el Ministerio del Interior firma la adhesión al sistema VioGén», concluyó el teniente alcalde.

Por su parte, el portavoz y concejal del PSOE, Manolo García, destacó que «no tenemos ningún incoveniente de que el equipo de Gobierno y el Partido Popular demuestran ese deseo y ese afán por llegar a un acuerdo con subdelegación de Gobierno en colaborar nosotros y estar juntos a llegar a la adhesión de este Ayuntamiento al sistema VioGén y esperamos el mayor número posible de grupos municipales también se unan a esta petición».

Otro de los puntos destacados de la votación fue el «Mapa Estratégico de Ruidos», en el que se proponía la aprobación del mapa de ruidos del término municipal de Roquetas de Mar. Este mapa tiene como objetivo identificar y controlar la contaminación acústica generada por diversas actividades humanas, como el tráfico rodado, industrial y de ocio.

«A pesar de su importancia en la búsqueda de soluciones para reducir la contaminación acústica en áreas críticas del municipio, el PP ha aprobado una propuesta que nace incompleta para nuestra formación, ya que, no se contempla la diferencia poblacional respecto a las diferentes estaciones del año», explicaba Almería Avanza.

Además, incidieron en que «el mapa, que presenta la contaminación acústica de la localidad, no tiene presente que en verano se triplica la población, y hay otras zonas afectadas, por lo que urge un estudio que incorpore estos desafíos», concluyeron desde la formación.

Otra de las propuestas que rechazó el equipo de Gobierno de Amat sobre Almería Avanza fue la creación de un Consejo Municipal de Turismo, con el objetivo de promover la participación de la sociedad civil y los partidos políticos en la toma de decisiones relacionadas con el sector turístico del municipio. Este tipo de proyectos, según esta formación, ayudaría a reforzar el tejido empresarial del municipio y a la propia economía local.

Dos mociones del PSOE que trajeron de cabeza a una contradicción en el seno del equipo de Gobierno de Amat fue el rechazo de la propuesta de mejoras en la movilidad de las zonas turísticas del municipio y las mejoras para el Paseo de los Baños, coincidiendo con la Semana Europea de Movilidad organizadas por el Consistorio municipal.

Otras propuestas, una más de Almería Avanza como el baldeo de vías públicas, reposición de contenedores y medidas contra el incivismo y las dos de Izquierda Unida - Podemos como la redacción de una ordenanza municipal de gestión y protección del arbolado urbano y la catalogación del taray de la playa de los Bajos, junto a la protección de la residencia de tiempo libre de Aguadulce quedaron rechazadas.