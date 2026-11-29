Javier Cortés Roquetas de Mar 29/11/2026 Actualizado a las 23:36h.

El Partido Popular ganó claramente las Elecciones Generales este domingo 29 de noviembre en Roquetas de Mar, de acuerdo con los datos oficiales con el ... 94,71% escrutado. La formación de Alberto Nuñez Feijóo habría conseguido un 40,36% de los votos, mientras que Vox consiguió un 27,76% y el PSOE llegó hasta el 23,67%.