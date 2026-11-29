El PP gana las elecciones en Roquetas con más del 40%
La formación liderada por Alberto Nuñez Feijóo vence con rotundidad en Roquetas, según el avance de datos con el 94,71% escrutado
Javier Cortés
Roquetas de Mar
El Partido Popular ganó claramente las Elecciones Generales este domingo 29 de noviembre en Roquetas de Mar, de acuerdo con los datos oficiales con el ... 94,71% escrutado. La formación de Alberto Nuñez Feijóo habría conseguido un 40,36% de los votos, mientras que Vox consiguió un 27,76% y el PSOE llegó hasta el 23,67%.
SALF, el partido liderado por Alvise Pérez, se colocó cuarto con un 2,44% y le seguirían Adelante Andalucía con 2,38%, Frente Amplio con un 1,57%, PACMA con un 0,34%, Podemos con un 0,25%, Escaños en Blanco con un 0,20%, Frente Obrero con un 0,13%, el PCTE con un 0,06% y Un Mundo Justo con un 0,05%.