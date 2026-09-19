El Parador, a los pies de la Amargura

Del 12 al 14 de septiembre, la Parroquia de la Asunción de Nuestra Señora acogió el solemne triduo en honor a Nuestra Señora de la ... Amargura, tres jornadas de culto que marcaron el inicio de un nuevo curso para la Hermandad de la «Buena Muerte» & «Amargura» (El Parador de las Hortichuelas).

El primer día estuvo dedicado a María, Madre de la Iglesia, teniendo especialmente presentes a las familias y enfermos. El domingo 13, dedicado a las familias y los jóvenes, tuvo lugar el devoto besamanos a la sagrada titular. Finalmente, el lunes 14, festividad de la Exaltación de la Santa Cruz, el triduo concluyó con la imposición de medallas a nuevos hermanos y dando gracias por el XXV aniversario sacerdotal del párroco y consiliario de la Hermandad, Jesús Zapata Rueda.

Estos cultos permitieron contemplar además el primer trabajo de Álvaro Abril Vela como vestidor de Nuestra Señora de la Amargura, iniciando así una nueva etapa en el cuidado y presentación de la Titular, que para la ocasión, ha lucido saya bordada en tisú, de terciopelo color corinto, toca de sobremanto bordada, estrenando encaje ejecutado con técnicas de bolillo.

El triduo estuvo acompañado también por el estreno de la nueva orla de cultos, obra de Manu Vaquerizo, concebida bajo el lema «Pueblo y Hermandad», y por un cuidado altar efímero levantado gracias al trabajo y dedicación de numerosos hermanos.

Tres días de oración, encuentro y devoción en los que la Hermandad volvió a ponerse ante Ella. Y así un septiembre más, El Parador volvió a encontrarse ante la mirada de la Amargura.