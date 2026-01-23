Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

La oposición critica la gestión del PP tras la sentencia que tumba los cambios de turno de la Policía Local

Roquetas de Mar ·

Los partidos de la oposición exigen que el Ayuntamiento de Roquetas cumpla la sentencia y que convoque una Junta de Seguridad

Javier Cortés

Roquetas de Mar

Viernes, 23 de enero 2026, 23:05

Una noticia que llegó tanto al equipo de Gobierno de Amat, que no dio respuesta a IDEAL, como al los partidos que conforman la oposición ... en Roquetas, que realizaron críticas a la gestión del Partido Popular, exigieron que se cumpla con la sentencia y que se tomen responsabilidades políticas y además, pidieron una Junta Local de Seguridad «urgente» para tratar este asunto.

