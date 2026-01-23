La oposición critica la gestión del PP tras la sentencia que tumba los cambios de turno de la Policía Local

Una noticia que llegó tanto al equipo de Gobierno de Amat, que no dio respuesta a IDEAL, como al los partidos que conforman la oposición ... en Roquetas, que realizaron críticas a la gestión del Partido Popular, exigieron que se cumpla con la sentencia y que se tomen responsabilidades políticas y además, pidieron una Junta Local de Seguridad «urgente» para tratar este asunto.

Por su parte, el PSOE de Roquetas, a través de su concejal, Rafael Torres, calificó de «muy grave» la sentencia, por lo que exigió «responsabilidades políticas» ante «esta torpeza» que generó un conflicto en la plantilla de la Policía Local «cuyas consecuencias estamos sufriendo todos los ciudadanos con menos agentes en las calles«.

En este sentido, la formación socialista reclamó al alcalde que aparte de las funciones de gestión de la plantilla de la Policía Local al teniente de alcalde y concejal de Recursos Humanos, José Juan Rodríguez, «cuya prepotencia y malas formas ha provocado este problema, demostrando que no es capaz de alcanzar acuerdos sin imposiciones, ni diálogo».

El PSOE de Roquetas de Mar presentó este viernes un escrito solicitando al alcalde, Gabriel Amat, la convocatoria «inmediata y urgente» de la Junta Local de Seguridad para coordinar cuanto antes los dispositivos policiales ante los incidentes que se han vivido en los últimos días, especialmente en la zona de la Urbanización.

«Nos han llegado las quejas y la preocupación de los vecinos de la Urbanización por varios sucesos que se han conocido estos días, lo que a nuestro juicio requiere una actuación rápida antes de que el problema se siga agravando», ha explicado el concejal socialista, Rafael Torres.

Torres recordó que desde el PSOE de Roquetas de Mar «llevamos mucho tiempo insistiendo en la necesidad de que se convoquen estas Juntas Locales de Seguridad como órgano de coordinación básico entre los cuerpos policiales y demás servicios de emergencia, pero en Roquetas nuestro alcalde sigue evitando este tipo de reuniones y solo las convoca después de que nosotros se lo exijamos con insistencia».

Rafael Torres recordó que es el alcalde de cada municipio el que convoca las Juntas Locales de Seguridad y de hecho, «en otros municipios de nuestro entorno son habituales varias veces al año para coordinar dispositivos en eventos y fiestas, así como en situaciones excepcionales de seguridad como la que se está dando estos días en la Urbanización».

El concejal socialista confía en que Amat convoque esta reunión para que Ayuntamiento y Subdelegación, con sus respectivos cuerpos policiales, analicen conjuntamente la situación y acuerden actuaciones de coordinación que permitan atajar el problema cuanto antes. La solicitud incluye también la petición de que al concluir la reunión se celebre una Junta de Portavoces para que se informe a los grupos municipales de los asuntos tratados en el encuentro.

Cumplir la sentencia

El grupo municipal de Vox Roquetas de Mar, a través del concejal José Manuel Puente, exigió al Gobierno del Partido Popular que «cumpla con la sentencia dictada por el Juzgado de los Contencioso-Administrativo nº 4 de Almería que le obliga a anular la organización de turnos de la Policía Local que habían creado».

Puente recordó que «en la sentencia se declara que desde el Gobierno de Gabriel Amat se actuó ilegalmente en la organización y provisión de puestos en la Policía Local, estimando el recurso interpuesto por 22 agentes, ante el empeoramiento de sus condiciones y el aumento de 128 horas anuales de carga de trabajo».

Además, el edil de Vox explicó que «la sentencia ha afeado al Partido Popular que se haya saltado la ley abusando de su potestad organizativa y, con esto, vulneró los principios de igualdad, mérito y capacidad, asignando funciones y responsabilidades discrecionalmente». Esto quiere decir que «se ha saltado el procedimiento legal, con lo que se vulnera de forma grosera el procedimiento y pisotea las garantías que protege el derecho a la negociación colectiva».

«Desde Vox llevamos denunciando las continuas fricciones entre el equipo de Gobierno de Gabriel Amat y la Policía Local desde que estamos en este Ayuntamiento, y la sentencia pone de manifiesto, precisamente, la falta de voluntad del PP por respetar los derechos adquiridos y la elusión de los controles legales», recordó Puente.

Ante la situación actual, desde el grupo municipal de Vox exigieron que «la sentencia se ejecute en todos sus términos y, además, que se revisen cuidadosamente las designaciones afectadas y se actúe con absoluta transparencia sobre la gestión de la Policía Local».

Trabajadores públicos

El portavoz de Almería Avanza, Pepe Montoya, señaló que «esta sentencia vuelve a poner en evidencia una forma de gobernar basada en la imposición y la improvisación». Montoya subrayó que «no se puede gobernar un Ayuntamiento a golpe de decreto y esperar que luego sean los jueces los que arreglen los errores y menos cuando éstos vulneran derechos de trabajadores públicos».

Desde el grupo municipal quisieron dejar claro que no entran a valorar qué modelo de turnos es mejor, sino la forma en la que se ha actuado. «Aquí no se está discutiendo si el 6x4 o el 7x7 es el mejor sistema. Lo que dice la Justicia es que el PP ha actuado mal, fuera de la legalidad y sin llegar a un acuerdo con los agentes de policía», afirmó Montoya.

La sentencia también pone de manifiesto, según Almería Avanza, un grave fallo en la gestión del personal municipal, ya que el Ayuntamiento intentó aplicar este cambio en una primera ocasión, tuvo que dar marcha atrás y volvió a imponerlo meses después de manera irregular. «Esa forma de actuar solo genera conflictos innecesarios, inseguridad jurídica y una mala imagen para el propio Ayuntamiento», añadió el portavoz.

Almería Avanza quiso mostrar su respeto absoluto a la Policía Local de Roquetas de Mar y a la labor que desempeñan diariamente. «Nuestros agentes merecen decisiones responsables, dialogadas y ajustadas a derecho, no imposiciones que acaban siendo anuladas por los tribunales», señaló Montoya.

A su vez, Zacarías Lekal, portavoz del grupo municipal de Izquierda Unida y Podemos en Roquetas de Mar, valoró la sentencia que anula el cambio de turnos de la Policía Local por vulnerar la negociación colectiva, una resolución que, según afirma, «pone orden donde el Ayuntamiento generó un conflicto innecesario».

«El pronunciamiento judicial confirma lo que era evidente desde el principio: los turnos de la Policía Local no se pueden modificar por decreto ni a golpe de ocurrencia. La jornada y el horario son materias de negociación obligatoria, y cuando un gobierno municipal intenta saltarse ese paso, lo que hace es vulnerar derechos básicos de los trabajadores», señaló Lekal.

El portavoz recordó que su grupo municipal mantuvo una posición clara desde el inicio del conflicto. «Siempre hemos estado del lado de los trabajadores municipales, también en este caso. Porque es una cuestión de legalidad y de respeto institucional. Si no hay negociación real, no hay legitimidad para cambiar nada», afirmó.

Lekal explicó además que desde Izquierda Unida llevaron el caso al Defensor del Pueblo Andaluz en julio de 2024, alertando de la falta de negociación y del deterioro del clima laboral en la Jefatura. «El expediente se archivó cuando el asunto pasó a la vía judicial, que es lo normal en estos casos, pero eso no significa que dejáramos de seguirlo. Hemos estado pendientes de cada paso porque sabíamos que la situación no podía acabar bien si el Ayuntamiento seguía imponiendo decisiones sin diálogo», añadió.

Para el portavoz, la sentencia «pone negro sobre blanco lo que la plantilla llevaba meses denunciando» y desmonta el relato del equipo de gobierno. «El Ayuntamiento intentó presentar el cambio de turnos como una mejora organizativa, pero la realidad es que se hizo sin escuchar a quienes trabajan en la calle, sin una mesa específica y sin un debate serio. Así no se gestiona un servicio tan sensible como la Policía Local», señaló.

Lekal también advirtió de que el conflicto no se resolverá solo con la sentencia. «Esto no va de ganar o perder un pleito. Va de garantizar que Roquetas tenga una Policía Local con condiciones dignas y un Ayuntamiento que respete la negociación colectiva. Si el gobierno municipal no cambia de actitud, volveremos a tropezar en la misma piedra», dijo.

El portavoz concluyó reclamando al alcalde «que abandone la política del decreto y empiece a practicar la política del diálogo». «Roquetas necesita estabilidad, no imposiciones. Y la seguridad de la ciudad empieza por tener una plantilla respetada, escuchada y con condiciones laborales claras. No es mucho pedir», remató.