La Film Symphony Orchestra lleva a Roquetas en vivo las mejores bandas sonoras de superhéroes

La Film Symphony Orchestra (FSO), popular orquesta española que interpreta bandas sonoras de películas y series emblemáticas en directo, continúa con su gira nacional 'Krypton' y el próximo sábado 4 de marzo ofrecerá un concierto en el Auditorio de Roquetas de Mar. Será un espectáculo musical, previsto para las 19.30 horas, de unas dos horas y media, dirigido por el músico y compositor Constantino Martínez-Orts, que contará con las mejores bandas sonoras de héroes y superhéroes del cine.

No faltarán piezas de renombre como 'Superman', 'Los Increíbles', 'El Cid' o 'Robin Hood', entre otras, que esperan sonar ante 1.300 personas. Este concierto será el único que ofrecerá la FSO en Roquetas de Mar dentro de su gira 'Krypton', donde ya se han vendido casi todas las entradas y solo quedan menos de 100 butacas disponibles.

El público podrá ver sobre el escenario una puesta en escena única, acompañada de instrumentos de percusión y viento metal, donde no faltarán tampoco las sorpresas. El repertorio musical, que ha sido seleccionado con detalle para acercar la orquesta a todas las familias, no estará exento de unas mimadas interpretaciones, el tono noble y épico de cada una de las obras, excelentes y divertidos músicos y el carisma de su director. Una mezcla que, unida al juego de luces, transportará al espectador a cada época y contexto.

'Krypton', que recibe el nombre del planeta que vio nacer a Superman, constituye la propuesta musical más grande que la compañía ha ofrecido hasta el momento, siendo, en palabras del director Martínez-Orts, «un homenaje superlativo a la humanidad, a la bondad del ser humano y a todas las personas que día a día son superhéroes invisibles, anónimos que, con sus superpoderes, ayudan a los demás, sacan sonrisas y salvan vidas». «Además, los valores nobles de los superhéroes están representados musicalmente por instrumentos hechos por metales nobles, como trompas, trompetas y trombones, entre otros», añade Martínez-Orts.

Resulta difícil describir el repertorio que FSO ha desvelado hasta el momento con un solo adjetivo: épico, frenético, arrollador, conmovedor, emocionante, triunfalista, dramático...

Quienes asistan al espectáculo disfrutarán de la maestría con la que el mítico compositor Alan Silvestri supo musicalizar la heroica personalidad de 'Capitán América' (2011) en una luminosa marcha, de los afilados destellos sonoros con los que Basil Poledouris describió el tañer del yunque de Crom en 'Conan El Bárbaro' o de cómo Danny Elfman tocó el cielo al plasmar su singular y característica personalidad en los inesperados giros armónicos de 'Spiderman' (2002).

No podía faltar en esta odisea musical la partitura de 'Superman' (1978), Óscar a la mejor banda sonora original del celebérrimo compositor John Williams, o la del tema principal de 'El último mohicano' (1992), de Trevor Jones, cuya intensidad arrolladora transmite sin parangón el coraje de 'Ojo de Halcón'.

Los amantes del séptimo arte nos elevaremos con las reminiscencias celtas que tan acertadamente consiguió evocar el compositor James Horner para el score de 'Braveheart'. Los apasionados del jazz disfrutarán bailando a ritmo de swing gracias a las pegadizas melodías compuestas por Michael Giacchino para 'Los Increíbles' (2004), de Pixar.

Por otra parte, cabe mencionar la arrolladora y triunfalista partitura que Michael Kamen consiguió para 'Robin Hood: príncipe de los ladrones' (1991), que tan bien parafrasea en su clímax el 'Everything I Do' de Brian Adams y, cómo no, la partitura de 'Iron Man 3', en la que Brian Tyler consiguió transformar el virtuosismo tecnológico del superhéroe en virtuosismo musical.

Sin duda, la intensidad dramática se la dejamos al patriarca de los superhéroes de las últimas décadas, Hans Zimmer, quien aparece en el programa (por partida doble) representado por los monumentales scores con los que se coronó: 'El Caballero oscuro' (2008) y 'El Hombre de Acero' (2013).

Film Symphony Orchestra

La Film Symphony Orchestra, orquesta sinfónica española que interpreta BSO de películas y series, destaca también por hitos como su actuación en la 31 edición de los Premios Goya, la premiere mundial de 'Jurassic World II' o las recurrentes intervenciones en 'El Hormiguero'. Sin olvidar los momentos televisivos acompañando en sus actuaciones a personajes como el reguetonero Omar Montes, el cantante Mario Vaquerizo o el presentador de televisión Pablo Motos, en el programa 'El Desafío' de Antena 3.

La actual gira, 'Krypton', coincide con el décimo aniversario de la orquesta, diez años en los que ha brindado más de 300 conciertos para más de medio millón de personas, cifras que seguirán en aumento hasta la finalización de este tour nacional en junio de 2023.