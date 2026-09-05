El nuevo Ayuntamiento albergará todas las áreas municipales para facilitar las gestiones a vecinos

«El nuevo Ayuntamiento de Roquetas, cuando esté concluido, albergará todas o gran parte de las áreas municipales, con el objetivo de facilitar las gestiones ... a los vecinos de Roquetas». La afirmación la realizó el alcalde de la ciudad, Gabriel Amat, durante la sesión ordinaria del Pleno celebrada el pasado miércoles.

La sesión ordinaria servía para aprobar la licitación de los trabajos de demolición del Ayuntamiento y espacios adyacentes. A partir de aquí, se abre un plazo de 30 días para que se presenten las correspondientes ofertas y posteriormente adjudicarlo. «Nuestra intención, explicó Gabriel Amat, alcalde de la ciudad, es que antes de finales de año la Casa Consistorial pueda estar demolida o empezada a demoler».

El proceso culminará, en menos de dos años, con la construcción de un nuevo, moderno y funcional Ayuntamiento y remodelación del entorno de la Plaza de la Constitución, que vendrá a dignificar el centro urbano así como la casa de todos los roqueteros, «acorde con lo que se merece una ciudad con más de 115.000 habitantes».

Quiso el alcalde de Roquetas hacer un poco de historia de lo que es hoy la Casa Consistorial y en lo que se va a convertir cuando la obra esté finalizada. «Gobernando el PSOE, antes de 1995, ya querían hacer un nuevo edificio. Su pretensión era sacarlo del centro de la ciudad, donde ahora está, y llevarlo a las afueras. Incluso -explicó el acalde- había hasta un avance del proyecto, pero mucho más pequeño que el actual».

Reconoció el primer edil que las instalaciones actuales «se han hecho a retazos. Las áreas municipales las tenemos ubicadas en distintas instalaciones por la ciudad, lo que no es operativo. De ahí que el proyecto actual busque unificar todas ellas, o al menos una parte en el mismo edificio para facilitar a los vecinos sus gestiones».

Dos aspectos más destacó el alcalde del proyecto de nuevo Ayuntamiento: El primero es la ayuda, ya comprometida, de 3 millones de euros de la Diputación y las gestiones que «realizamos para que otras administraciones también puedan colaborar en una obra que alcanza los 15 millones de euros»; El segundo es la influencia, «decisiva, que va a tener en el casco histórico del municipio, será un edificio emblemático como lo es la actual Iglesia o la Casa Anita» y su incidencia en el asentamiento de la población, comercio de la zona y hostelería en todo su entorno».

El último aspecto, que destacó Gabriel Amat es el hecho de que «una obra tan importante como esta, con una inversión de 15 millones de euros, la vamos a hacer sin que los vecinos tengan que pagar más en impuestos».

En la primera quincena de septiembre el Ayuntamiento ya dispondrá del proyecto definitivo del nuevo consistorio. Un proyecto cuyas obras, en palabras de Amat, «puede estar aprobado en los primeros días de octubre y, a partir de aquí continuar el proceso administrativo que nos llevará, si todo se desarrolla tal y como está previsto, a empezar los trabajos en enero o en la primera semana de febrero para que dos años después, 2028, la ciudad y sus vecinos dispongan de unas modernas y funcionales instalaciones que vendrán a ayudar a los roqueteros a realizar todos su trámites con mayor celeridad y comodidad».

La intención municipal es comenzar en breve el traslado de los funcionarios a otros centros municipales para que sigan prestando servicio a los vecinos, así como el material para que la actividad municipal continúe. Concluida esta labor, se procederá al derribo de las instalaciones y de forma inminente el inicio de los trabajos, que se prolongarán por espacio de dos años. La intención del alcalde de la ciudad es que la nueva Casa Consistorial pueda estar terminada y para uso y disfrute de todos los roqueteros en 2028».

La construcción del nuevo Ayuntamiento es uno de los grandes proyectos de la ciudad antes de que culmine la legislatura: un nuevo centro administrativo y de gestión para todos los roqueteros, que impacta por la modernidad, el diseño estético y una mayor funcionalidad. La obra incluye la remodelación integral de la Plaza de la Constitución y de los espacios públicos adyacentes,. Una actuación estratégica, que supone una transformación urbana y administrativa sin precedentes en el centro del municipio.

El alcalde pone en valor la actuación «porque representa una apuesta decidida por seguir construyendo una ciudad moderna, eficiente y preparada para responder a las necesidades de nuestros vecinos. La nueva Casa Consistorial permitirá mejorar el funcionamiento de los servicios públicos, ofrecer una atención más cercana y facilitar los trámites y gestiones que demandan los ciudadanos«.

El proyecto, elaborado por el estudio de arquitectura Carbajal y Acta va mucho más allá de un nuevo edificio administrativo; supone una transformación urbana que contribuirá a revitalizar el centro de Roquetas de Mar, generar nuevos espacios de encuentro y consolidar un entorno más atractivo, abierto y conectado para la ciudadanía.

La intervención contempla la sustitución de la actual sede municipal —resultado de sucesivas ampliaciones realizadas desde 1995— por un nuevo edificio concebido para responder a las necesidades actuales y futuras de una ciudad que supera ya los 115.000 habitantes y que requiere unas instalaciones más eficientes, accesibles y funcionales para la atención a la ciudadanía.

El nuevo Ayuntamiento se proyecta como un edificio institucional contemporáneo que aspira a convertirse en la 'casa común' de todos los vecinos y en un referente urbano para el municipio. El diseño prioriza valores como la transparencia, la accesibilidad universal, la sostenibilidad, la flexibilidad de uso y la calidad arquitectónica.

Entre sus principales características destaca una organización interior pensada para acercar la administración al ciudadano: los servicios de atención al público se concentrarán en planta baja junto al salón de plenos y las zonas de acceso, mientras que las plantas superiores albergarán las áreas técnicas y administrativas en espacios abiertos, modulables y preparados para adaptarse a futuras necesidades organizativas.

El edificio contará además con un gran atrio central que actuará como elemento vertebrador de la actividad institucional y permitirá conectar visual y funcionalmente los distintos espacios. El salón de plenos tendrá capacidad para albergar la actividad corporativa y podrá abrirse al vestíbulo para usos institucionales y ciudadanos. También se contemplan espacios polivalentes, áreas de formación, salas de prensa y una cubierta concebida como lugar de encuentro y descanso.

La actuación incorpora, igualmente, un aparcamiento bajo rasante con 46 plazas, incluyendo espacios adaptados y puntos de recarga eléctrica, así como zonas de archivo, instalaciones y servicios internos del edificio.

Nuevo eje cívico en el corazón de Roquetas

El proyecto no se limita al edificio institucional, sino que incluye una importante ampliación y remodelación del espacio público circundante con el objetivo de crear un nuevo eje cívico y administrativo en el corazón de Roquetas de Mar. Para ello se libera parte del suelo actualmente ocupado por edificaciones, más de 560 metros cuadrados, que pasarán a integrarse en la ampliación de la Plaza de la Constitución y en nuevos espacios públicos.

La propuesta busca conectar de forma natural la Plaza de la Constitución con la Plaza Luis Martín y consolidar un gran salón urbano como nuevo espacio simbólico e identitario del municipio. El edificio se retranquea para ampliar la plaza y se abre mediante un gran atrio que permitirá atravesarlo y reforzar la continuidad urbana.

La remodelación incorpora criterios de accesibilidad universal, confort climático y sostenibilidad, con nuevas zonas estanciales, bancos lineales, jardines de infiltración, incremento de superficie vegetal, especies adaptadas al clima mediterráneo, iluminación LED eficiente y materiales de alta durabilidad y bajo mantenimiento.