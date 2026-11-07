La Venta del Viso reúne a más de 300 personas con su gran castañada

Más de 300 vecinos se reunieron hace unos días para realizar una castañada que dejó una tarde de convivencia, buen ambiente y algún que otro ... toque terrorífico. Se prepararon unos 100 kilos de castañas, acompañadas de mantecados, anís y licores sin alcohol. Los más pequeños también tuvieron su espacio para divertirse, con talleres de manualidades y muchas chuches.

Detrás de esa tarde hubo muchas manos a las que dar las gracias: las de la Asociación de la Tercera Edad La Golondrina, el Ampa del colegio del Viso y la Asociación de Mujeres Mariemma. Junto al equipo de Gobierno, colaboraron en el asado de las castañas y la preparación de las mesas, cuidando los detalles para que todos pudieran disfrutar.

Desde el Ayuntamiento de La Mojonera se agradeció la colaboración tanto de vecinos como de asociaciones para hacer realidad este evento.