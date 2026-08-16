La Venta del Viso anuncia nuevas actividades para sus Fiestas Patronales

La Venta del Viso ya se está preparando para sus Fiestas Patronales de mediados de septiembre, que cuentan con un calendario de actividades que comienzan ... días antes y que se centra entre otras actividades en torneos deportivos. Una de las actividades que ya está prevista es el IV Torneo José Miguel Domingo, que se celebrarán el 7 y el 9 de septiembre, y que tiene como fecha tope de inscripción el próximo martes, 18 de agosto.

El torneo contará con un máximo de 4 equipos de 12 jugadores. Los participantes deberán ser mayores de 18 años y presentar el DNI. Para participar será necesario ser de La Mojonera o La Venta del Viso, o haber disputado todas las ediciones anteriores.

Otra de las actividades que el Ayuntamiento de La Mojonera anunció es que el sábado 5 de septiembre, a partir de las 10.00 horas, el campo de tiro 'El Parador' acogerá el Tiro al Plato, una de las citas deportivas incluidas en la programación festiva de este año.

La competición contará con categorías senior y junior, con premios para los tres primeros clasificados de cada una. La inscripción es gratuita hasta el 1 de septiembre y es necesario reservar plaza. A su vez, primer, segundo y tercer clasificado en categoría senior y junior recibirán premios.

Además, la estrategia, la tradición y el buen ambiente se darán cita en el Torneo de Brisca de las Fiestas de La Venta del Viso. Actividad que se celebrará el miércoles, 9 de septiembre, a las 17.00 horas en el Centro de Usos Múltiples de La Venta del Viso.

El torneo se disputará por parejas y estará abierto a participantes de todas las edades. Cada partida se jugará al mejor de tres manos. Pasará de ronda la pareja que consiga ganar dos de ellas. Habrá premios para las tres primeras parejas clasificadas y un premio de consolación.