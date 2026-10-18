Los vecinos de La Mojonera visitarán la Sierra de Las Estancias

Este 18 de octubre, los vecinos de La Mojonera tenían previsto una visita hasta la Sierra de las Estancias para recorrer uno de los parajes ... más singulares de Urrácal: la Ruta de Los Molinos y el Estrecho de Urrácal. Una ruta circular de 11 kilómetros y dificultad media que permitirá disfrutar del paisaje, hacer deporte y descubrir nuevos rincones de la provincia de Almería.

La actividad estaba organizada por las áreas de Juventud y Deportes del Ayuntamiento de La Mojonera, en colaboración con la Diputación Provincial de Almería y Almería Activa Natura. El evento incluye transporte, guía y seguro, con salida a las 8.00 horas desde el Ayuntamiento de La Mojonera.

Para ello, los vecinos tuvieron que inscribirse en el Centro de Promoción Social de La Mojonera, en la calle Olivos, en la Oficina Municipal de El Viso, en la calle Salvador Dalí, o través de unos de estos tres números de teléfono: 950 330 505, el número 661 063 618 o este último número de teléfono 670 342 868.

Excursión cultural

Asimismo, el Ayuntamiento de La Mojonera propone una nueva excursión cultural para descubrir uno de los enclaves históricos más singulares de la provincia de Jaén: Alcalá la Real y la Fortaleza de la Mota. Durante 150 años, este territorio fue la última frontera de Al-Ándalus entre el Reino Nazarí de Granada y los reinos cristianos.

Una posición estratégica que convirtió a la Alcalá medieval y a su fortaleza en protagonistas de siglos de historia. La excursión está prevista para el domingo, 25 de octubre, con salida a las 07.00 horas y con un precio de unos 43 euros por persona.

La jornada incluye desplazamiento en autocar, desayuno en ruta, visita guiada a la Fortaleza de la Mota, visita al Palacio Abacial, almuerzo en restaurante, recorrido por el casco histórico, visita al Palacete de la Hilandera y seguro de asistencia en viaje. El tope para inscribirse es el 15 de octubre a través del Centro Cultural de La Mojonera, con el horario de 15.00 horas a 21.30 horas. Para los vecinos de La Venta del Viso el lugar para inscribirse es la Oficina Municipal de 09.30 horas a 13.30 horas.

Por otro lado, la programación cultural del Ayuntamiento de La Mojonera contó una cita muy especial de la mano del Circuito Provincial de Flamenco de la Diputación de Almería. La reconocida cantaora almeriense Rocío Segura se subió a las tablas del Teatro Auditorio para presentar 'Mis 30 años de Cante', un espectáculo con el que recorrió tres décadas de trayectoria artística a través de distintos palos y formas de entender y sentir el flamenco.