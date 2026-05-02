Vecinos de La Mojonera viajan para descubrir parte del patrimonio andaluz

Vecinos de La Mojonera participaron en un viaje cultural a Guadix, una ciudad marcada por su historia, su singular arquitectura y un entorno que no ... deja indiferente. Acompañados por el guía oficial Vicente Vera, el recorrido permitió adentrarse en algunos de sus espacios más representativos.

Desde el emblemático barrio de las Casas Cueva, símbolo de identidad accitana, hasta el santuario de la Virgen de Gracia, la visita continuó por enclaves llenos de historia como la antigua alcaicería, la judería o los exteriores de la Alcazaba.

El itinerario incluyó también paradas en espacios tan significativos como el Palacio de Villalegre, la Iglesia de Santiago o la Plaza del Ayuntamiento, ofreciendo una visión completa del valor patrimonial de la ciudad.

La experiencia se completó con la visita a la catedral y su museo, poniendo el broche a una actividad que combinó cultura, convivencia y conocimiento del territorio.

La concejala de Cultura, Paqui Pardo, valoró muy positivamente la iniciativa, agradeciendo la participación de los vecinos y destacando la labor del guía Vicente Vera, cuyas explicaciones contribuyeron a enriquecer la experiencia.

A su vez, el Ayuntamiento de La Mojonera programó una salida al Spa de La Envía con comida en Félix, una actividad muy demandada que volvió tras el éxito del año pasado, y que se realizó el pasado miércoles 22 de abril, con salida desde el Ayuntamiento a las 9.15 horas y con recogida en la Venta del Viso a las 9.30 horas.

Estaba previsto que la llegada a la Envía de Vícar fuese sobre las 10.00 horas aproximadamente y la salida con dirección hacia Félix para realizar la comida sea sobre las 12.30 horas, siendo la comida a partir de las 13.30 horas (el menú costaba 23 euros) y ya finalizó la jornada con el regreso a La Mojonera sobre las 16.00 horas. Con esta iniciativa, el Consistorio mojonero contribuye con actividades variopintas con el objetivo de reforzar el conocimiento de otros municipios.

Otro de los viajes realizados por los vecinos de La Mojonera durante este año fue el de la Cala de Mijas, en Málaga, que contó con la colaboración de la Diputación Provincial. El viaje fue del domingo 18 al martes 20 de enero de 2026 y se encontraba dirigido a mayores de 65 años, en buen estado de salud y sin enfermedades contagiosas.