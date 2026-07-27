Vecinos de La Mojonera disfrutan de una jornada en el Aquatropic de Almuñécar

Medio centenar de vecinos y vecinas de La Mojonera disfrutaron este mes de una jornada en el parque acuático Aquatropic de Almuñécar. Piscinas, toboganes y ... atracciones para distintas edades protagonizaron esta salida organizada por las concejalías de Juventud y del área de la Mujer del Ayuntamiento de La Mojonera, que permitió compartir un día de ocio y convivencia en familia.

Como es habitual en este tipo de actividades municipales, el Consistorio mojonero asumió el coste del transporte. A su vez, desde el Ayuntamiento expresaron que «gracias a todas las personas que participaron y contribuyeron a disfrutar de esta propuesta veraniega en tan buena compañía».

Asimismo, el Ayuntamiento de La Mojonera abrió el pasado miércoles el plazo de inscripción para la elección de reinas, damas y rey infantil de las Fiestas de La Venta del Viso 2026, en honor a Nuestra Señora, La Virgen María.

Las personas interesadas podrán inscribirse en las siguientes modalidades: reina y damas infantiles: nacidas en 2017; reina y damas juveniles: a partir de 14 años; rey infantil: nacidos en 2017, 2018, 2019 y 2020. En cuanto al plazo de inscripción es hasta el próximo viernes 31 de julio. Y en cuanto a más información e inscripciones es necesario llamar al 673 64 00 54, preguntando por Ángel.