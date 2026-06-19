Últimos días para presentar solicitudes para la convocatoria de dos plazas de limpieza en La Mojonera

El Ayuntamiento de La Mojonera recordó este miércoles, 17 de junio, en sus redes sociales que continúa abierto el plazo para participar en la convocatoria ... de 2 plazas de limpieza, como personal laboral fijo, junto con la creación de una bolsa de empleo vinculada a este proceso selectivo.

Las personas interesadas deben tener la documentación necesaria para presentar su solicitud. En cuanto a los datos principales de la convocatoria son las siguientes: son dos plazas de personal laboral fijo de limpieza, que son correspondientes al Grupo AP, es necesario tener como edad mínima 16 años y contar con el permiso de conducir obligatorio, ya sea AM, A1, A2, A o B.

En cuanto a la tasa de examen son 15 euros. Las personas demandantes de empleo podrán acogerse a una reducción del 50%, conforme a lo previsto en las bases. En cuanto a la documentación a preparar es necesaria la copia del DNI, la copia del permiso de conducir y el justificante del pago de la tasa o documentación acreditativa para la reducción, en su caso. Además, de la documentación relativa a los méritos: títulos, cursos de formación, vida laboral y contratos de trabajo.

En cuanto al temario del proceso selectivo, el programa incluye contenidos relacionados con normativa básica, organización municipal, servicio de limpieza, productos, maquinaria, técnicas de limpieza, gestión de residuos y prevención de riesgos laborales. La presentación de solicitudes se realizará de forma telemática, a través de la aplicación SELECCIÓN@, en la sede electrónica municipal.