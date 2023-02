Salud aplaca a los vecinos de La Mojonera y estudiará su servicio de urgencias

No habrá concentración ante las puertas de la Delegación de Salud por parte de vecinos de La Mojonera, al menos por el momento. La movilización se desconvocó hoy mismo tras la reunión mantenida por el alcalde, José Miguel Hernández, con el delegado de Salud, Juan de la Cruz Belmonte, en la que retomaron el diálogo sobre las necesidades de atención primaria en el municipio y el delegado se comprometió a tener el encuentro con los colectivos vecinales que se le viene demandando desde el Ayuntamiento.

Así lo comunicó este mediodía el alcalde a través de una nota de prensa tras informar a los colectivos sociales del municipio sobre el resultado de la reunión. Hernández defendió la necesidad de «dar una oportunidad más al diálogo» e insistió en que «esto no es una demanda política, el Ayuntamiento está respaldando y trasladando a Salud las peticiones ciudadanas a la vista de la preocupación de nuestros vecinos por del deterioro en los servicios».

Aunque con algunas diferencias en sus respectivas versiones sobre el encuentro, Delegación y Ayuntamiento mostraron su disposición a mantener el contacto para estudiar las necesidades de los vecinos de La Mojonera y la forma de mejorar los servicios que se prestan.

En este sentido, el primer edil trasladó al delegado los problemas a la hora de conseguir cita, incluso él mismo mostró a Juan de la Cruz Belmonte que conseguía cita a 15 días vista «a pesar de lo que dicen las estadísticas de los tiempos de respuesta que baraja la Delegación».

En cuanto a las urgencias, la Delegación de Salud aseguró que La Mojonera está cubierta las 24 horas y que sus vecinos se encuentran a pocos minutos de cuatro puntos de urgencia de los municipios vecinos. De la Cruz Belmonte también respondió a las quejas sobre las derivaciones de pacientes a Vícar incluso durante el horario de consulta de los médicos de La Mojonera, asegurando que desde hace dos años se puso en marcha una consulta de acogida atendida por enfermeros, para atender a los usuarios que por cualquier motivo no han conseguido cita en el día y su consulta no se pueda demorar. Esta consulta ha atendido a 2.200 pacientes desde que se pusiera en marcha.

Un servicio, el de la consulta de acogida, que no satisface las pretensiones municipales, ya que el alcalde defendió la necesidad de «revisar los protocolos» para atender estos casos y «que no se sigan dando situaciones que nos trasladan los vecinos, con casos incluso graves que no han sido atendidos hasta que han acudido a Vícar».

En este sentido, el Ayuntamiento reclamó también al delegado que el consultorio de La Mojonera disponga de ambulancias durante el horario de apertura para trasladar a los pacientes en caso necesario «para que la opción no sea esperar una ambulancia que puede tardar lo que tarde, o irse por sus propios medios, en caso de que algún vecino precise atención urgente que no se pueda dar en La Mojonera», dijo al respecto.

Como se recordará, las relaciones entre Delegación y Ayuntamiento están siendo tensas desde que se decidiera suprimir la Unidad de Gestión de La Mojonera, que ha pasado a integrarse en Vícar. Una medida que según la Junta pretende mejorar los servicios y la eficiencia, pero que en el municipio se vio con recelo temiendo que implicara priorizar a Vícar, de mayor tamaño, en el reparto de recursos.

La eliminación de la atención de urgencias en el horario de consulta de los médicos de La Mojonera, sustituida por un triaje de enfermería, terminó por calentar los ánimos, al punto de solicitarse por escrito hace más de un mes una reunión del delegado con los agentes sociales, cuya falta de respuesta condujo a la convocatoria de una protesta. Finalmente, el delegado aceptó este miércoles reunirse en La Mojonera con los representantes vecinales, aunque ese encuentro no tiene por el momento fecha.