El equipo de Gobierno de La Mojonera llevará al Pleno la cancelación anticipada de toda la deuda bancaria del Ayuntamiento. La operación permitirá amortizar casi ... tres millones de euros de capital y liquidar los tres créditos que el Consistorio mojonero mantiene con Cajamar y BBVA. Dos de ellos tienen vencimiento en 2034 y 2035.

«Saldar toda la deuda bancaria será un hito histórico para La Mojonera. Tenemos recursos propios para hacerlo y vamos a llevar al Pleno la modificación presupuestaria que permitirá cancelar los tres créditos», señaló el alcalde, José Miguel Hernández García.

La medida es posible tras el cierre del ejercicio 2025 con superávit presupuestario y un remanente de tesorería positivo para gastos generales. El equipo de Gobierno prevé destinar parte de ese remanente a la amortización. Una vez canceladas las tres operaciones, el Ayuntamiento dejará de afrontar las cuotas previstas hasta sus respectivos vencimientos.

«Hay préstamos que todavía tendríamos que pagar durante años. Liquidarlos ahora nos dará más margen para preparar los próximos presupuestos y atender las necesidades de La Mojonera y La Venta del Viso», añadió el regidor municipal.

La operación incluye dos créditos con Cajamar, con un capital a amortizar de 1.293.928,74 euros. De ese importe, 262.500 euros corresponden a la operación que vence en diciembre de 2027 y 1.031.428,74 euros a la que vence en diciembre de 2034. El tercer crédito, con BBVA, tiene vencimiento en diciembre de 2035 y un capital a amortizar de 1.685.581,35 euros. Ninguna de las tres operaciones tiene comisión por amortización anticipada.

La modificación presupuestaria se someterá al Pleno

Para efectuar el pago, el equipo de Gobierno someterá al Pleno la modificación de crédito que dotará al presupuesto municipal de los fondos necesarios para la amortización, previo informe de Intervención y dictamen de la Comisión Informativa de Hacienda.

Si el Pleno aprueba inicialmente la modificación, se publicará el anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Almería y se abrirá un plazo de exposición pública de quince días para presentar reclamaciones. Si el plazo concluye sin reclamaciones, la modificación quedará aprobada definitivamente. La deuda bancaria municipal quedará a cero cuando el Ayuntamiento ejecute la cancelación de los tres créditos.