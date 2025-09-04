El proyecto pionero para mejorar la seguridad de La Mojonera La iniciativa cuenta con videovigilancia para 21 puntos estratégicos del municipio con el objetivo de dar respuesta a una fuerte demanda vecinal

J. Cortés La Mojonera Jueves, 4 de septiembre 2025, 14:11

La seguridad ciudadana fue siempre una prioridad para el Ayuntamiento de La Mojonera. Conscientes de la importancia de garantizar la tranquilidad y el bienestar de todos los vecinos, el equipo de Gobierno dio un paso decisivo al aprobar la puesta en marcha de un proyecto pionero en el municipio: la creación de una red de videovigilancia en 21 ubicaciones estratégicas.

La medida fue aprobada en la sesión ordinaria de la Junta de Gobierno celebrada el pasado 26 de agosto, a propuesta del alcalde, José Miguel Hernández, junto a la concejala de Seguridad Ciudadana, Ana María Ruiz. Se trata de una actuación que contará con una inversión inicial de 150.000 euros y que permitirá reforzar los recursos de prevención y control en el ámbito de la seguridad.

Proyecto

José Miguel Hernández subrayó que «esta medida responde a una demanda en la que llevamos tiempo trabajando y que era muy necesaria para reforzar la seguridad en todo el municipio». En esta misma línea, recalcó que el proyecto nace con vocación de permanencia y «con la intención de seguir ampliándose en el futuro».

La concejala de Seguridad Ciudadana destacó, por su parte, que «la instalación de esta red de videovigilancia es un paso importante para dar respuesta a una reivindicación ciudadana y ofrecer mayor tranquilidad a nuestros vecinos». Asimismo, Ruiz recordó que «este proyecto es solo el principio de un proceso más ambicioso que seguirá ampliando la flota de instalaciones en los próximos años».

Con la implementación de este sistema, el Ayuntamiento pretende no solo mejorar la capacidad de respuesta ante incidencias, sino también reforzar la prevención y disuasión de conductas incívicas, ofreciendo un entorno más seguro en plazas, calles y espacios públicos del municipio.

Este compromiso se suma a las diferentes actuaciones que viene impulsando el equipo de Gobierno en materia de seguridad y convivencia, todas ellas orientadas a consolidar un modelo de municipio en el que prime la calidad de vida, la confianza ciudadana y la protección de todos los vecinos.

Por otro lado, El Ayuntamiento de La Mojonera está acometiendo distintas labores de mejora en los centros escolares del municipio con el objetivo de que las instalaciones estén preparadas para el inicio del nuevo curso académico.

El alcalde, José Miguel Hernández, y la edil de Servicios Sociales, Infancia y Juventud, Salud, Empleo y Educación, Ana María Morales, visitaron el CEIP 10 de Abril, donde durante el verano se desarrollaron trabajos de pintura, comprobando de primera mano el resultado de estas intervenciones.