El PP de La Mojonera lamenta el cierre de Mercadona y alerta del declive comercial

El Partido Popular de La Mojonera lamenta profundamente el cierre definitivo del supermercado Mercadona, un establecimiento que durante 25 años ha formado parte de la ... vida cotidiana del municipio y que constituía uno de sus principales puntos de actividad comercial.

Desde el PP destacan que, dentro de las malas noticias que supone este cierre, se alegran de que la totalidad de la plantilla haya podido ser reubicada en otros establecimientos de la cadena, evitando así la pérdida de puestos de trabajo.

Sin embargo, consideran que este cierre va mucho más allá de la desaparición de un supermercado. Según explican, la Mojonera lleva años sufriendo un progresivo debilitamiento de su tejido comercial, con pequeños negocios tradicionales que echan la persiana y una preocupante pérdida de actividad en sus calles. Mercadona constituía un importante punto de afluencia de personas, del que también se beneficiaban pequeños negocios familiares situados en sus inmediaciones. Su desaparición supone, también, un nuevo golpe para el comercio de proximidad y para la actividad económica del municipio.

Los populares recuerdan que, durante el último pleno municipal, el equipo de gobierno fue preguntado sobre qué medidas tenía previstas para reactivar el comercio local ante esta situación. «Lejos de ofrecer propuestas concretas, asistimos a un intercambio de excusas, sin que fueran capaces de explicar qué piensan hacer para recuperar la actividad comercial de La Mojonera», afirman.

Aunque desde el Partido Popular reconocen que el cierre responde a una decisión empresarial que corresponde a Mercadona, entienden que la voluntad política resulta fundamental ante situaciones de esta naturaleza y que el Ayuntamiento no puede limitarse a contemplar cómo desaparecen servicios y establecimientos del municipio.

«Un Ayuntamiento debe actuar como facilitador, mediador e impulsor de la actividad económica. No se trata de imponer decisiones a una empresa privada, sino de trabajar, dialogar, buscar alternativas y generar las condiciones necesarias para que las empresas quieran permanecer e invertir en nuestro municipio. Lamentablemente, consideramos que la respuesta del gobierno municipal no ha estado a la altura de las circunstancias», señala Antonio Tomás, portavoz del Grupo Municipal del PP de La Mojonera.

Asimismo, los populares muestran su preocupación por las consecuencias que este cierre tendrá para los vecinos, especialmente para las personas mayores y aquellas que carecen de medios de transporte propios, que ahora tendrán mayores dificultades para realizar sus compras habituales.

Para el Partido Popular, es evidente la necesidad de impulsar una estrategia municipal que favorezca la implantación de nuevas empresas, apoye a los comerciantes existentes y contribuya a recuperar la actividad económica.

«La Mojonera no puede resignarse a perder comercios, servicios y oportunidades. Necesitamos un Ayuntamiento que tome la iniciativa, que escuche a los comerciantes y que trabaje por hacer de nuestro municipio un lugar atractivo para vivir, comprar e invertir», concluye Antonio Tomás.