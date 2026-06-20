El PP de La Mojonera denuncia que los presupuestos de 2026 incumplen la estabilidad presupuestaria

El Partido Popular de La Mojonera mostró su preocupación por los presupuestos municipales para 2026 presentados por el equipo de Gobierno en el Pleno celebrado ... el 1 de junio, unas cuentas que llegan tras dos años sin presupuesto municipal y con cerca de nueve meses de retraso respecto a los plazos habituales de tramitación.

Los populares recuerdan que la presentación de estos presupuestos se produjo después de meses reclamando desde la oposición que el Ayuntamiento cumpliera con su obligación de dotar al municipio de unas cuentas actualizadas, ante la falta de iniciativa mostrada por el gobierno municipal durante este tiempo.

La principal preocupación del Grupo Popular radicó en el informe desfavorable emitido por la Intervención Municipal, que advierte de que las previsiones de ingresos incluidas en el presupuesto se encuentran sobredimensionadas y no justificadas adecuadamente, generando una situación en la que los gastos previstos no están suficientemente respaldados por recursos reales.

Además, el Partido Popular subrayó que los presupuestos presentados por el equipo de Gobierno carecen de la necesaria nivelación entre ingresos y gastos, un principio básico que debe regir cualquier presupuesto público. Según advierte el informe de Intervención, los gastos previstos no se encuentran suficientemente respaldados por ingresos reales y acreditados, generando un déficit presupuestario que vulnera los principios de estabilidad y sostenibilidad financiera establecidos por la legislación vigente.

Para los populares, resulta especialmente preocupante que se pretenda aprobar un presupuesto que nace desequilibrado desde su origen, sustentado en previsiones de ingresos infladas cuya materialización resulta altamente dudosa.

Según el PP, esta circunstancia supone un incumplimiento de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, cuyo objetivo es garantizar que las administraciones públicas mantengan unas cuentas equilibradas y sostenibles.

Durante el debate plenario, además, el propio alcalde reconoció que las previsiones de ingresos habían sido incrementadas para poder cuadrar las cuentas municipales, una afirmación que el Partido Popular considera especialmente preocupante.

«Nos sorprendió escuchar al alcalde reconocer con total naturalidad que primero decide cuánto quiere gastar el Ayuntamiento y después calcula los ingresos necesarios para sostener ese gasto. Cualquier modelo de gestión responsable funciona justamente al contrario: primero se conocen los recursos disponibles y después se planifican las inversiones y los gastos», señalaron desde el Grupo Popular.

Los populares recordaron además que el presupuesto de 2024 contemplaba una previsión de ingresos de aproximadamente 9 millones de euros, mientras que la recaudación real apenas alcanzó los 7,6 millones. Por ello, consideran injustificado que ahora, sin que se hayan producido cambios estructurales en la capacidad recaudatoria del Ayuntamiento, se pretenda elevar la previsión de ingresos hasta los 11 millones de euros.

Ante esta situación, el Partido Popular solicitó durante el Pleno la retirada del presupuesto para su revisión y adecuación a la realidad económica del municipio, una propuesta que finalmente no prosperó.

El portavoz del PP de La Mojonera, Antonio Tomás, afirmó que «no podemos ser cómplices de unos presupuestos que, a nuestro juicio, son nulos de pleno derecho porque nacen incumpliendo los principios básicos de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera que establece la legislación vigente».

Tomás lamentó que «se haya perdido una oportunidad para presentar unas cuentas serias, realistas y útiles para los vecinos de La Mojonera». Además, el portavoz señaló que «nos habría gustado encontrarnos con unos presupuestos coherentes y beneficiosos para nuestro municipio, capaces de responder a los principales problemas que sufren nuestros vecinos. La Mojonera necesita inversiones que mejoren la seguridad ciudadana, refuercen los servicios urbanos y contribuyan a elevar la calidad de vida de todos los vecinos, no unas cuentas construidas sobre previsiones de ingresos que no se corresponden con la realidad».