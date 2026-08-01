El PP de La Mojonera califica de «fracaso político sin precedentes» la retirada de los presupuestos por el alcalde

El Partido Popular de La Mojonera ha calificado como un hecho sin precedentes en la historia democrática provincial la decisión del alcalde, José Miguel Hernández, ... de retirar los presupuestos municipales que habían sido aprobados inicialmente el pasado 1 de junio. La rectificación se ha producido tras la estimación de las alegaciones formuladas contra las cuentas, lo que a juicio de la formación conservadora constituye el mayor fracaso político de la carrera del regidor, especialmente al contar con mayoría absoluta en el pleno corporativo.

Desde la formación opositora recuerdan que la aprobación inicial de dicho documento se produjo con nueve meses de retraso respecto a los plazos legales y contando con un informe desfavorable emitido por la Intervención municipal. En dicho dictamen técnico se advertía de deficiencias estructurales como previsiones de ingresos sobredimensionadas, falta de nivelación presupuestaria y un escenario directo de déficit, incumpliendo de forma manifiesta la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera junto a la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

Pese a que el propio regidor llegó a admitir durante la sesión plenaria que los cálculos de ingresos se encontraban inflados, el equipo de gobierno rechazó la petición del Partido Popular para retirar de inmediato el texto y confeccionar un proyecto adaptado a la legalidad. Esta postura llevó al portavoz popular, Antonio Tomás, y a varios vecinos del municipio a presentar alegaciones formales al documento para evitar que la aprobación definitiva comprometiera de forma irreversible la estabilidad económica del Ayuntamiento.

Transcurridos dos meses desde aquel debate, el alcalde ha terminado retirando su propia propuesta económica en el pleno tras estimarse los requerimientos alegados, admitiendo formalmente que la continuidad de aquellas cuentas iniciales podía acarrear serias consecuencias jurídicas. Con este gesto, según denuncian los populares, cae la narrativa municipal que atribuía el bloqueo del Consistorio a la oposición, demostrando que fue la insistencia en tramitar unas cuentas irregulares la que paralizó la gestión económica.

El daño político derivado de esta gestión ha sido calificado de enorme magnitud por parte de los populares almerienses, quienes sostienen que gobernar con mayoría absoluta tras dos años sin presupuestos y terminar retirando los proyectos propios por incumplir la ley es una situación que en cualquier otra administración habría provocado dimisiones o responsabilidades políticas inmediatas.

La rectificación forzada ha obligado a reformular el marco económico, reduciendo el capítulo global de ingresos desde los 11 millones de euros previstos inicialmente hasta los 9 millones actuales. Esta severa corrección de dos millones de euros confirma, en opinión del PP, que las expectativas económicas eran irreales y ha traído consigo un recorte drástico que afecta a más de la mitad de las inversiones municipales que habían sido anunciadas a la ciudadanía.

Entre los proyectos anulados en las nuevas cuentas se encuentra la construcción de nuevos nichos en el cementerio municipal, una infraestructura considerada prioritaria ante la inminente falta de espacio en el recinto durante el próximo año. Asimismo, ha quedado eliminada la adecuación del recinto de atracciones de las fiestas patronales, actuación destinada a mejorar la accesibilidad de familias con carritos e itinerarios para personas con movilidad reducida que había sido propuesta por la oposición en plenos anteriores.

Finalmente, el portavoz municipal del PP, Antonio Tomás, ha alertado de que el nuevo borrador presupuestario insiste en incorporar previsión de ingresos vinculados a subvenciones que no figuran debidamente acreditadas en el expediente. Por este motivo, la formación ha anunciado que fiscalizará de forma exhaustiva toda la nueva documentación tramitada para interponer las medidas oportunas en defensa de la legalidad económica del municipio.