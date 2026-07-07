El PP de La Mojonera aboga por unas fiestas más ambiciosas para devolver la ilusión a los vecinos

El Partido Popular de La Mojonera realizó un balance de las Fiestas Patronales de San Pedro 2026, unas celebraciones que, a juicio de la formación, ... estuvieron por debajo de las expectativas de los vecinos y evidenciaron la falta de ambición del equipo de Gobierno para impulsar unas fiestas acordes con la importancia que tienen para el municipio.

Desde el PP consideraron que la programación de este año fue poco novedosa y continuista, reflejando una falta de interés por modernizar las fiestas y convertirlas en un verdadero referente para los vecinos y visitantes. «Las Fiestas Patronales son uno de los momentos más importantes del año para La Mojonera y deben estar a la altura de lo que nuestros vecinos merecen», manifestó la formación popular.

Para el Partido Popular, las fiestas comenzaron con una decisión que generó un importante malestar entre numerosos vecinos: la reducción de la verbena de cuatro días a tres. Desde la formación recordaron que ya manifestaron públicamente su desacuerdo con esta medida, especialmente cuando los propios hosteleros instalados en la verbena se ofrecieron a asumir parte del coste económico necesario para mantener el cuarto día.

Además, esa jornada coincidía con un partido de la selección española, por lo que el Ayuntamiento perdió una magnífica oportunidad para organizar una actividad de convivencia instalando una pantalla gigante que permitiera a los vecinos disfrutar del encuentro juntos y dinamizar el ambiente festivo del municipio.

Resulta difícil entender esta decisión cuando el viernes era la antesala de un sábado no laborable para la mayoría de vecinos. Se perdió una oportunidad de favorecer el ambiente festivo y de apoyar a los establecimientos que realizan un importante esfuerzo durante estos días.

Asimismo, el Partido Popular lamentó las incidencias registradas durante el sábado de feria. Según trasladaron, numerosos vecinos expresaron su malestar por la finalización anticipada de la música durante la feria del mediodía, lo que, a su juicio, redujo el ambiente festivo. A ello se sumaron los continuos cortes de luz e interrupciones del sonido durante la verbena nocturna.

Desde el PP recordaron que estos problemas técnicos con los cortes de luz no son nuevos, sino que vienen repitiéndose en distintas ediciones de las fiestas, por lo que consideran imprescindible que el Ayuntamiento adopte soluciones definitivas para evitar que vuelvan a producirse.

Otro de los aspectos que generó críticas fue, según los populares, la ubicación y el estado de la zona destinada a las atracciones infantiles. El Partido Popular considera que el terreno presenta dificultades para las familias que acuden con carritos de bebé o para personas en silla de ruedas o con movilidad reducida y recuerda que esta situación ya fue trasladada al equipo de gobierno en años anteriores.

A juicio de la formación, todos estos aspectos reflejan una falta de planificación y de capacidad para corregir errores que se vienen produciendo año tras año.

El portavoz del PP, Antonio Tomás, señaló que «La Mojonera merece unas fiestas que ilusionen a sus vecinos, que sirvan para celebrar como se merece el final de la campaña agrícola y el comienzo del verano, y que conviertan al municipio en un lugar de encuentro para familias, jóvenes y mayores».

Por ello, el Partido Popular propone abrir una reflexión sobre el futuro de las fiestas patronales para diseñar una programación más variada, más participativa y con actividades para todas las edades, recuperar una verbena más atractiva y con los horarios tradicionales, mejorar la organización general y reforzar la planificación técnica para evitar incidencias que empañen el desarrollo de los actos.

Asimismo, los populares consideraron imprescindible seguir reforzando la seguridad durante las celebraciones para que todos los vecinos puedan disfrutar de las fiestas con tranquilidad.

«Las fiestas no pueden conformarse con repetir año tras año el mismo modelo. Necesitan planificación, ilusión y la voluntad de mejorar continuamente. San Pedro merece unas fiestas a la altura de sus vecinos, y desde el Partido Popular vamos a seguir trabajando y aportando propuestas para conseguirlo», concluyó Antonio Tomás.

Por último, el PP de La Mojonera quiso agradecer públicamente la labor realizada durante estos días por la Policía Local, Protección Civil, los profesionales de la seguridad privada, los trabajadores de los servicios urbanos, los feriantes y los hosteleros, cuyo esfuerzo y compromiso han contribuido al desarrollo de las Fiestas Patronales de San Pedro.