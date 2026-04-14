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Imagen de la situación actual del Centro Cultural de La Mojonera. IDEAL

El PP alerta del «vandalismo» en La Mojonera ante la falta de efectivos policiales

El Centro Cultural o el Club de la Tercera Edad en la Venta del Viso, entre las instalaciones afectadas por pintadas, destrozos y suciedad

Javier Cortés

La Mojonera

Martes, 14 de abril 2026, 14:04

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«La Mojonera viene registrando en los últimos años un notable aumento de actos vandálicos», según ha podido constatar el Partido Popular, que están afectando ... de forma continuada a espacios públicos y edificios municipales, generando preocupación entre los vecinos y deteriorando la imagen del municipio.

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