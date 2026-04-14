El PP alerta del «vandalismo» en La Mojonera ante la falta de efectivos policiales

«La Mojonera viene registrando en los últimos años un notable aumento de actos vandálicos», según ha podido constatar el Partido Popular, que están afectando ... de forma continuada a espacios públicos y edificios municipales, generando preocupación entre los vecinos y deteriorando la imagen del municipio.

Instalaciones como el Centro Cultural de La Mojonera, la Oficina Municipal y el Club de la Tercera Edad en la Venta del Viso, los pabellones deportivos y ferial, la Escuela de Adultos, el parque del 10 de abril y diversas marquesinas de autobuses presentan de manera habitual pintadas, destrozos, acumulación de suciedad y restos de botellones. Estos hechos reflejan «una imagen de decadencia y abandono» en algunos de los espacios más representativos del municipio.

Esta situación se produce en un contexto de «limitación de recursos» en materia de seguridad. En la actualidad, la Policía Local cuenta con solo tres agentes operativos en las calles, con una media de edad superior a los 50 años. Esta falta de efectivos implica que no exista vigilancia policial durante las tardes, las noches y los fines de semana, lo que reduce considerablemente la capacidad de prevención y respuesta ante estos actos.

Cabe destacar que en septiembre del pasado año, el alcalde, José Miguel Hernández afirmó que «La Mojonera es un pueblo seguro y con tres policías es suficiente», una declaración que contrasta con los problemas que actualmente se registran en el municipio.

Asimismo, ya en 2018, organizaciones de representación policial trasladaron al Ayuntamiento la necesidad de actuar de forma inmediata mediante una renovación progresiva de la plantilla, ante las jubilaciones previstas y el envejecimiento del cuerpo. Sin embargo, «estas advertencias no han sido atendidas, haciendo oídos sordos, a una situación que con el tiempo se ha visto agravada», valoraron desde el Partido Popular de La Mojonera.

Por su parte, el PP de este municipio añadió que «la falta de efectivos ha obligado en distintas ocasiones a solicitar apoyo policial a municipios vecinos como Balanegra para la celebración de eventos. Esta situación se hizo especialmente visible tras los altercados ocurridos durante las fiestas patronales de hace dos años, cuando se produjo una batalla campal que evidenció las carencias en materia de seguridad».

«Desde el Partido Popular denunciamos esta situación de vandalismo e inseguridad permanente, a través de una campaña que están lanzando en redes sociales en estos días», y recuerdan que han presentado varias mociones en pleno solicitando la convocatoria de más plazas de Policía Local y más presencia de la Guardia Civil.

Todas estas iniciativas han sido rechazadas por el alcalde y su equipo de Gobierno, algo que desde la formación popular se considera «insólito», pues resulta difícil de entender que se voten en contra propuestas destinadas a incrementar la seguridad, incluso cuando implican solicitar más efectivos de la Guardia Civil.

El portavoz del Partido Popular en La Mojonera, Antonio Tomás, ha señalado que «no se puede normalizar que nuestros espacios públicos aparezcan destrozados de forma constante ni que los vecinos carezcan de presencia policial en amplias franjas horarias. Es imprescindible actuar con urgencia para revertir esta situación».

En este contexto, se subraya la necesidad de abordar de manera urgente la mejora del mantenimiento de los espacios públicos y el refuerzo de los servicios de seguridad, con el objetivo de garantizar unas condiciones adecuadas de convivencia y preservar la imagen del municipio.