El Pleno de La Mojonera reclama a la Junta el mantenimiento y refuerzo de los estudios de FP

A. M. Jueves, 31 marzo 2022, 17:16

El Ayuntamiento de La Mojonera ha celebrado esta semana una nueva sesión plenaria en la que, entre otros puntos, se ha aprobado por unanimidad una moción presentada por el grupo municipal de Todos por La Mojonera, en el Gobierno municipal, para reclamar a la Consejería de Educación que detenga el desmantelamiento de los estudios de Formación Profesional iniciado el año pasado en el IES de la ciudad e incorpore nuevas titulaciones.

La moción pone de manifiesto la incomprensión del Pleno por la decisión adoptada el año pasado por la Consejería de Educación de eliminar el único ciclo de FP que tenía el IES de La Mojonera, el grado medio de Gestión Administrativa, para el que se pide su recuperación. Asimismo, todos los grupos municipales han pedido también la llegada de nuevos estudios de la rama de Comercio Marketing, muy vinculados a los sectores económicos de La Mojonera, como son los grados superiores de Comercio Internacional o Transporte y Logística. Por último, la moción también plantea la implantación de la FP Básica de Peluquería y Estética y el mantenimiento de la de Servicios Administrativos.

El alcalde, José Miguel Hernández, ha valorado positivamente el apoyo de los concejales del PP a la propuesta del grupo en el Gobierno municipal, ya que «como hemos defendido en muchas ocasiones, este tipo de reclamaciones justas de nuestro municipio adquieren mucha más fuerza si se presentan con el apoyo unánime de todos los grupos municipales presentes en el Ayuntamiento».

Modificación de la Ordenanza de Residuos

El Pleno también ha aprobado la modificación de la Ordenanza de Residuos para simplificar y facilitar los trámites de obras menores. Hasta ahora, las empresas y vecinos que solicitaban licencia de obra menor debían abonar una fianza comprometiéndose a gestionar adecuadamente los residuos, y que no era devuelta hasta demostrar que se han depositado en una planta autorizada. Con la nueva reforma ya no será necesario abonar la citada fianza, que ocasionaba numerosos trámites administrativos tanto para los solicitantes como para el propio Ayuntamiento, que ahora aceptará una declaración responsable con el compromiso de la debida gestión de los residuos y el control del cumplimiento por el personal del Ayuntamiento so pena de una sanción en caso de incumplir la normativa.

Por último, el grupo de Todos por La Mojonera ha rechazado la urgencia de dos mociones presentadas por el PP por entender que la justificación para su urgencia no se ajustaba a esta figura. Es el caso de la petición del arreglo de la acera afectada por las obras de la Carpa de Venta del Viso, que según ha recordado el alcalde, está así desde que se pararon las obras hace un año, y cuyo arreglo y aumento de la seguridad del solar ha sido reclamado ya en varias ocasiones por el propio primer edil a Diputación, responsable de las obras y a la que habría que dirigir esa petición, al no ser la obra de competencia municipal.

La otra moción, cuya urgencia fue también rechazada, proponía crear dos plazas más de agentes de la Policía Local, decisión que según indicó el alcalde, debería analizarse por el procedimiento ordinario, ya que requiere numerosos informes para estudiar la viabilidad. En este punto, José Miguel Hernández recordó que la plantilla de la Policía Local tiene un 40% de bajas en estos momentos, problemática que no se solucionaría con dos nuevos agentes, por lo que volvió a apostar por seguir insistiendo en sus reclamaciones para que la Guardia Civil destine una segunda pareja permanente al municipio y reclamar la apertura de un cuartel propio, tal y como viene haciendo desde que llegó a la Alcaldía.