La Piscina Municipal de La Mojonera abre este sábado

La apertura de la Piscina Municipal de La Mojonera se retrasa hasta este sábado, 4 de julio, debido a una avería en el motor que ... obliga a su sustitución.

Desde el Ayuntamiento de La Mojonera se está trabajando para que la instalación pueda abrir con todas las garantías y en las mejores condiciones para los vecinos y vecinas.

Asimismo, el Consistorio mojonero informó que «este retraso afecta únicamente a la piscina de La Mojonera» y que la Piscina Municipal de El Viso abría este miércoles con normalidad.

A su vez, el Consistorio señaló que las inscripciones para los cursos de natación se mantienen con normalidad y que «lamentan las molestias» y agradecen «la comprensión de todos los usuarios».