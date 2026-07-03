La Piscina Municipal de La Mojonera abre este sábado
La apertura de este espacio se ha retrasado de una avería en el motor
Javier Cortés
La Mojonera
La apertura de la Piscina Municipal de La Mojonera se retrasa hasta este sábado, 4 de julio, debido a una avería en el motor que ... obliga a su sustitución.
Desde el Ayuntamiento de La Mojonera se está trabajando para que la instalación pueda abrir con todas las garantías y en las mejores condiciones para los vecinos y vecinas.
Asimismo, el Consistorio mojonero informó que «este retraso afecta únicamente a la piscina de La Mojonera» y que la Piscina Municipal de El Viso abría este miércoles con normalidad.
A su vez, el Consistorio señaló que las inscripciones para los cursos de natación se mantienen con normalidad y que «lamentan las molestias» y agradecen «la comprensión de todos los usuarios».