El Partido Popular de La Mojonera condena el asesinato de una vecina y denuncia la falta de efectivos policiales El PP presentó recientemente una moción solicitando más efectivos de Policía que ni siquiera fue admitida a trámite

J. C. La Mojonera Domingo, 5 de octubre 2025, 21:29

El Partido Popular de La Mojonera condena de manera firme y rotunda el asesinato de una vecina del municipio, ocurrido en la tarde de ayer tras ser apuñalada. La formación quiere trasladar sus condolencias, pesar y apoyo a la familia y allegados de la víctima en estos momentos de profundo dolor.

Este trágico suceso ha puesto de manifiesto una vez más una situación que el Partido Popular viene denunciando desde hace tiempo: la carencia de efectivos policiales en La Mojonera. La víctima no fue atendida hasta casi una hora después, debido a que el municipio carece de Policía Local, el cuartel de la Guardia Civil en Vícar no disponía de agentes disponibles para desplazarse, y finalmente fue necesaria la intervención de una patrulla llegada desde otro punto mucho más alejado.

Asimismo, desde el Partido Popular se desmienten informaciones publicadas en algunos medios de comunicación que afirmaban la presencia de Policía Local en el momento de los hechos. A las 20:30 horas, cuando se produjo el crimen, La Mojonera carece de servicio de vigilancia policial, dado que la patrulla de Policía Local únicamente presta servicio 6 horas y media al día durante cinco días a la semana, no coincidiendo el servicio de patrulla con el momento de producirse el crimen.

«Lo ocurrido es la prueba más dolorosa de que La Mojonera está desprotegida. Tanto el alcalde como el subdelegado del Gobierno en Almería han dejado al municipio sin los medios policiales suficientes para garantizar una respuesta rápida ante una emergencia de esta magnitud», han denunciado desde el Partido Popular.

Además, el PP recuerda que el subdelegado del Gobierno ha hecho oídos sordos a las reiteradas reclamaciones que la formación le ha trasladado para reforzar la presencia de guardias civiles en La Mojonera.

A todo ello se suma que la moción presentada recientemente por el Partido Popular en el Ayuntamiento para solicitar la creación de más plazas de Policía ni siquiera fue admitida a trámite, lo que agrava una situación que hoy se ha revelado insostenible.

El Partido Popular de La Mojonera exige de manera urgente que se dote al municipio de más efectivos y recursos policiales, para que una tragedia como la vivida no vuelva a repetirse.