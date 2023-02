Panes que se hacen virales

El despertar de la «alimentación consciente», dispara la demanda

«La gente está teniendo un despertar muy grande con la alimentación consciente, el pan es una cosa que comemos todos los días y cada vez hay más conciencia sobre la importancia de comerlo natural», asegura Ester López, de Pan de María. El crecimiento exponencial de las intolerancias y otros problemas digestivos, así como una mayor información sobre los procesos de fabricación de productos como el pan están multiplicando la demanda del de toda la vida pese a la diferencia de precio. Una barra de pan tradicional en este establecimiento cuesta 75 céntimos, mientras que en los supermercados rondan los 50. «Nuestro pan se hace diariamente, no es que se hornea diariamente un pan precongelado que viene ya hecho con un tratamiento para que se quede fermentado en el congelador, ese pan de muchas pequeñas tiendas y supermercados huele bien porque está recién horneado pero no tiene nada que ver con el que nosotros hacemos todos los días en nuestro horno de leña, la gente que prueba el nuestro no lo cambia, no solo el pan, toda la repostería», comentaba.

Para Ester, en el supermercado encontramos demasiados productos «malos para la salud de nuestros hijos» son alimentos procesados «para que se los metamos a nuestros hijos», por lo que es importante cambiar la dieta por otros más naturales. «Que al menos el pan que comen todos los días sea natural, con harina, agua, un poco de sal y masa madre, nada más», concluye.