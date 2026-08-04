La Mojonera rehabilitará la Piscina Municipal y creará una piscina climatizada

«Buenas noticias, los mojoneros estamos de enhorabuena. Ayer aprobamos el nuevo proyecto de la reparación y climatización de la Piscina de La Mojonera», explicaba ... el alcalde de La Mojonera, José Miguel Hernández, en un vídeo que publicó recientemente la cuenta del propio Ayuntamiento de la localidad.

El regidor municipal indicó que «además de la reparación de la piscina grande, vamos a añadir la construcción de una piscina climatizada. La ubicación de la nueva piscina que vamos es aquí (señalando unos terrenos), quedaros con esta imagen porque nunca más va a ser la misma. Esta ubicación tiene la mayor concentración de zona deportiva de La Mojonera, y por eso hemos visto la necesidad de construir un lugar de encuentro social donde disfrutar de tomar un buen café».

Asimismo, el alcalde de la localidad señaló que «y presta atención a esto. Esta noticia me encanta: personas embarazadas, madres y padres con bebés, personas que necesiten rehabilitación o personas que tenga cualquier necesidad dentro de este municipio, vamos a construir un salón de usos múltiples». En definitiva, varios proyectos enfocados en el bienestar y los hábitos saludables de los vecinos y un espacio como encuentro para los mismos.